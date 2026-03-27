Con inversión del gobierno provincial, Esteban Rams mejora su infraestructura urbana

El Gobierno de la Provincia y la comuna de Esteban Rams, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), desarrollan en conjunto una serie de tareas que buscan mejorar y jerarquizar la infraestructura de la ciudad.
A través del Programa de Obras Urbanas (POU) que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia invierte más de 50 millones de pesos en obras de cordón cuneta, cantero central y badenes en la localidad del departamento 9 de Julio.
El Gobierno de la Provincia y la comuna de Esteban Rams, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), desarrollan en conjunto una serie de tareas que buscan mejorar y jerarquizar la infraestructura de la ciudad.
En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “estas obras son fundamentales para localidades como Esteban Rams porque resuelven problemas concretos del día a día”.
“Estos trabajos contemplan la construcción de cordón cuneta, badenes y un cantero central, intervenciones clave para mejorar el ordenamiento del tránsito, optimizar el escurrimiento del agua y elevar la calidad del espacio público. El POU nos permite esto, llegar con soluciones rápidas y efectivas, mejorando la infraestructura y acompañando el crecimiento de nuestros pueblos”, agregó el ministro Enrico.
El proyecto contempla la construcción de 967 metros lineales de cordón cuneta, dos badenes para el cruce de los líquidos pluviales, y 523 metros de cordón tipo B2 para canteros centrales de calle Lisandro de la Torre y el perímetro de la plaza principal de la localidad.
Con estos trabajos, se busca completar de manera parcial la traza existente de la obra de cordón cuneta y cantero central, para mejorar el escurrimiento del agua en días de lluvias intensas, además de darle continuidad y cierre a la avenida principal que circunda la plaza.
Por su parte, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, valoró el impacto de la intervención y dijo que esta es una obra muy esperada por los vecinos, que viene a ordenar la circulación y mejorar el drenaje en sectores clave de la localidad.
"Es una respuesta concreta que venimos trabajando de forma articulada con el Ministerio de Obras Públicas y la comuna. Sin dudas, mejora la vida cotidiana de la gente”.
Finalmente, el presidente comunal de Esteban Rams, José Luis Busto, expresó su agradecimiento al Gobierno Provincial: “Estas obras representan un cambio muy importante para nuestro pueblo. Quiero destacar el acompañamiento del Gobierno de la Provincia por escuchar este reclamo y hacerlo realidad. Esto es progreso para nuestros vecinos y un paso más en el desarrollo de la comunidad”.