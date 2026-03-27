Nuevas obras

Con inversión del gobierno provincial, Esteban Rams mejora su infraestructura urbana

A través del Programa de Obras Urbanas (POU) que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia invierte más de 50 millones de pesos en obras de cordón cuneta, cantero central y badenes en la localidad del departamento 9 de Julio.