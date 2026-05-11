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Control policial

Detenido por transportar un arma de fuego sin documentación en Garabato

Durante un control vehicular, la policía halló una carabina sin documentos, lo que derivó en la detención de un sujeto por tenencia ilegal de arma civil.

Aprehendieron a un hombre por portar una carabina sin documentación exigida.Aprehendieron a un hombre por portar una carabina sin documentación exigida.
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Durante un operativo de identificación vehicular, efectivos policiales interceptaron la marcha de un automóvil y, al realizar la inspección correspondiente, constataron que en el interior del rodado era transportada un arma de fuego tipo carabina con mira telescópica, sin que su tenedor contara con la documentación legal exigida para su portación y traslado.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad por una presunta infracción al artículo 189 bis, inciso 2, del Código Penal Argentino, que sanciona la tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

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Las actuaciones fueron remitidas a la dependencia policial con jurisdicción en la zona, donde se continúan las diligencias de rigor con intervención de la autoridad judicial competente.

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