Plan estratégico de ordenamiento territorial

Presentaron "Planificar Santa Fe-Región Norte" para impulsar el desarrollo territorial de 44 localidades

Con una inversión de 540 millones de pesos y el respaldo técnico del Consejo Federal de Inversiones y la Universidad Tecnológica Nacional, el Gobierno de Santa Fe presentó el programa “Planificar Santa Fe-Región Norte”, una iniciativa que alcanzará a 44 localidades y buscará promover un desarrollo territorial ordenado, sostenible y de largo plazo.