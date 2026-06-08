El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la presentación del programa “Planificar Santa Fe-Región Norte”, una iniciativa que apunta a fortalecer el ordenamiento territorial y la planificación estratégica en 44 localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo.
Presentaron "Planificar Santa Fe-Región Norte" para impulsar el desarrollo territorial de 44 localidades
Con una inversión de 540 millones de pesos y el respaldo técnico del Consejo Federal de Inversiones y la Universidad Tecnológica Nacional, el Gobierno de Santa Fe presentó el programa “Planificar Santa Fe-Región Norte”, una iniciativa que alcanzará a 44 localidades y buscará promover un desarrollo territorial ordenado, sostenible y de largo plazo.
El proyecto contempla una inversión de 540 millones de pesos y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), además del acompañamiento técnico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Reconquista. Según se informó, se trata del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de mayor alcance impulsado hasta el momento por la provincia.
Durante el acto de lanzamiento, Pullaro destacó la importancia de generar herramientas que permitan proyectar el desarrollo de las comunidades más allá de los períodos de gobierno. En ese sentido, sostuvo que el ordenamiento territorial constituye una política de Estado orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a fortalecer las capacidades de planificación de municipios y comunas.
“El desafío es pensar qué provincia queremos construir, cuáles son las fortalezas de cada región y de qué manera organizamos el crecimiento urbano y territorial para acompañar el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó el mandatario.
Una herramienta para planificar el crecimiento
El programa tendrá como objetivo brindar asistencia técnica y herramientas de gestión a gobiernos locales para diseñar estrategias de desarrollo adaptadas a las características y necesidades de cada territorio.
La iniciativa buscará promover procesos de planificación participativa que permitan ordenar el crecimiento urbano, optimizar el uso del suelo, fortalecer la infraestructura y mejorar la gestión de los recursos públicos.
Además, se apunta a que cada localidad cuente con lineamientos claros para proyectar obras, servicios y políticas públicas con una visión de largo plazo.
Sosa: “Genera nuevas expectativas para un desarrollo más equilibrado”
El senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, valoró la puesta en marcha del programa y consideró que representa una herramienta fundamental para avanzar hacia un desarrollo territorial más equilibrado en la región.
Según manifestó, la iniciativa permitirá profundizar procesos de planificación que contribuyan a reducir desequilibrios y potenciar las oportunidades de crecimiento de las distintas localidades del norte santafesino.
“Las localidades que planifican están mejor preparadas para atraer inversiones, gestionar recursos, ordenar su crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de sus vecinos”, señaló el legislador.
Asimismo, destacó el trabajo realizado por equipos técnicos y remarcó la importancia de que los planes elaborados puedan transformarse posteriormente en políticas públicas y normativas locales que aseguren su continuidad en el tiempo.
Un desafío para municipios y comunas
Uno de los principales objetivos del programa será fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para diseñar y ejecutar estrategias de desarrollo sostenible.
En ese marco, las autoridades provinciales remarcaron que la planificación territorial constituye una herramienta clave para anticipar necesidades futuras, coordinar inversiones y promover un crecimiento ordenado de las comunidades.
Para Sosa, el verdadero desafío comenzará una vez finalizada la etapa de diagnóstico y elaboración de los planes, cuando cada municipio y comuna deba traducir esas propuestas en acciones concretas y marcos normativos que permitan sostenerlas a lo largo del tiempo.
“Si queremos localidades que crezcan de manera ordenada y sostenible, no podemos seguir improvisando. Planificar es una necesidad y una responsabilidad de quienes tenemos la tarea de pensar el futuro de nuestras comunidades”, concluyó.