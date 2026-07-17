Inclusión en el norte provincial

Vera avanza en acciones integrales para fortalecer las oportunidades de las juventudes

La Municipalidad de Vera y el Gobierno de Santa Fe avanzan en una agenda conjunta destinada a fortalecer las políticas públicas orientadas a las juventudes. En los últimos días se realizaron reuniones con organismos provinciales para coordinar estrategias de prevención, acompañamiento e inclusión, además de supervisar el avance de dos viviendas destinadas a jóvenes que egresan del sistema de cuidados.