La Municipalidad de Vera y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúan profundizando una estrategia de trabajo articulado destinada a fortalecer las políticas públicas dirigidas a las juventudes.
Vera avanza en acciones integrales para fortalecer las oportunidades de las juventudes
La Municipalidad de Vera y el Gobierno de Santa Fe avanzan en una agenda conjunta destinada a fortalecer las políticas públicas orientadas a las juventudes. En los últimos días se realizaron reuniones con organismos provinciales para coordinar estrategias de prevención, acompañamiento e inclusión, además de supervisar el avance de dos viviendas destinadas a jóvenes que egresan del sistema de cuidados.
A través de reuniones con organismos provinciales, instituciones locales y programas específicos, ambas administraciones buscan generar respuestas integrales frente a las distintas realidades que atraviesan los jóvenes de la ciudad.
Durante los últimos días se desarrolló una agenda de actividades que incluyó encuentros de planificación, instancias de diálogo con beneficiarios de programas provinciales y una recorrida por obras destinadas a favorecer la autonomía de jóvenes que egresan del sistema de cuidados.
Trabajo en red para abordar problemáticas complejas
Uno de los encuentros reunió a equipos de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) junto a representantes de instituciones locales.
El objetivo fue fortalecer el trabajo interinstitucional, coordinar estrategias de intervención y consolidar una red de acción que permita abordar de manera integral situaciones vinculadas al consumo problemático y otras problemáticas que afectan a las juventudes.
Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios de articulación entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones locales para mejorar la capacidad de respuesta y brindar un acompañamiento más cercano a quienes lo necesitan.
Acompañamiento para jóvenes que egresan del sistema de cuidados
La agenda también incluyó una reunión con el equipo del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE), durante la cual funcionarios provinciales compartieron una jornada con jóvenes beneficiarios de esta iniciativa.
El programa está orientado a acompañar a adolescentes y jóvenes que dejan el sistema de cuidados alternativos, promoviendo herramientas que favorezcan su autonomía, inclusión social y desarrollo personal.
Como parte de la visita, las autoridades recorrieron el avance de las dos viviendas que se construyen en Vera en el marco del PAE. Estos espacios permitirán ofrecer una alternativa habitacional para facilitar el proceso de transición hacia una vida independiente, constituyéndose en un recurso clave para garantizar derechos y ampliar oportunidades.
El compromiso de fortalecer las políticas públicas para las juventudes
La intendenta Paula Mitre destacó el valor del trabajo coordinado entre los distintos organismos y aseguró que la articulación con el Gobierno provincial resulta fundamental para impulsar políticas públicas con impacto concreto.
"Cuando el Estado trabaja de manera articulada, las políticas públicas llegan mejor y transforman realidades", expresó la mandataria.
Asimismo, sostuvo que tanto las reuniones de coordinación como el avance de las viviendas del Programa de Acompañamiento para el Egreso reflejan el compromiso conjunto de la Provincia, el municipio y las instituciones locales para construir respuestas concretas que permitan acompañar a las juventudes, garantizar sus derechos y generar mayores oportunidades para su desarrollo e inclusión.