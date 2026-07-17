La ciudad de Helvecia volvió a vivir uno de sus eventos más emblemáticos con una nueva edición de la Fiesta Nacional y Provincial de la Pesca del Amarillo, una celebración que reunió a cientos de pescadores, familias y turistas de distintos puntos de Santa Fe y de provincias vecinas, reafirmando su lugar como una de las principales propuestas del calendario turístico y deportivo de la región.
Helvecia celebró una multitudinaria edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo
La ciudad de Helvecia fue escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional y Provincial de la Pesca del Amarillo, una celebración que convocó a cientos de pescadores, familias y turistas de distintos puntos del país. Además del tradicional concurso de pesca, el evento ofreció espectáculos, gastronomía regional y un importante movimiento económico para la localidad, en una propuesta que volvió a poner en valor la identidad ribereña.
La tradicional convocatoria, organizada por el Club de Caza y Pesca El Halcón, tuvo como escenario las aguas del río San Javier y ofreció un fin de semana en el que la competencia deportiva se combinó con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas, generando un importante movimiento para la economía local.
Entre las autoridades presentes estuvo el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, quien entregó a los organizadores la Declaración de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, un reconocimiento al aporte que la fiesta realiza en materia cultural, deportiva, turística y social.
Un clásico que fortalece la identidad costera
Durante la ceremonia, el legislador destacó el trabajo sostenido del club organizador y de todas las personas que hacen posible la realización del evento año tras año.
"La Fiesta del Amarillo es mucho más que un concurso de pesca; representa una parte esencial de la identidad de nuestra costa y demuestra lo que se puede lograr cuando instituciones, vecinos y Estado trabajan de manera articulada", expresó Baumgartner.
Como cada edición, uno de los momentos centrales fue el tradicional concurso de pesca embarcada del amarillo, que convocó a decenas de embarcaciones y a pescadores de diferentes localidades, quienes buscaron quedarse con los principales premios de la competencia.
Más allá de la actividad deportiva, el predio contó con una amplia programación para toda la familia, que incluyó espectáculos musicales en vivo, feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico con platos típicos elaborados a base de pescado de río y diversas actividades recreativas.
Pesca, espectáculos y propuestas para toda la familia
El movimiento de visitantes también tuvo un fuerte impacto económico en Helvecia. Hoteles, cabañas, comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos recibieron una importante afluencia de público durante todo el fin de semana, consolidando a la fiesta como uno de los principales impulsores de la actividad turística de la localidad.
En ese sentido, Baumgartner resaltó que este tipo de acontecimientos "fortalecen el desarrollo regional, generan oportunidades para el comercio local y permiten mostrar al resto de la provincia el enorme potencial turístico que tiene la costa santafesina".
Al cierre de la celebración, el senador felicitó a la comisión directiva del Club El Halcón, a los voluntarios, colaboradores, auspiciantes y participantes por el trabajo realizado y por seguir fortaleciendo una fiesta que, edición tras edición, continúa creciendo y consolidándose como una de las celebraciones más representativas de la provincia de Santa Fe.