Departamento Garay

Helvecia celebró una multitudinaria edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo

La ciudad de Helvecia fue escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional y Provincial de la Pesca del Amarillo, una celebración que convocó a cientos de pescadores, familias y turistas de distintos puntos del país. Además del tradicional concurso de pesca, el evento ofreció espectáculos, gastronomía regional y un importante movimiento económico para la localidad, en una propuesta que volvió a poner en valor la identidad ribereña.