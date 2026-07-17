Departamento San Justo

Presentaron el festival solidario "Juntos por Santa María", que busca impulsar el talento folklórico de Videla

La Casa de la Cultura fue escenario de la presentación oficial del festival folklórico solidario "Juntos por Santa María", una propuesta que se realizará el próximo 8 de agosto en Videla con el objetivo de recaudar fondos para que cuatro grupos de danza puedan participar del festival nacional e internacional "Bailemos 2026", en Córdoba. El evento también tendrá un fuerte perfil solidario, con una colecta de alimentos destinada a la Casa Juan Diego.