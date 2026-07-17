Con el objetivo de fortalecer la actividad cultural y acompañar a los artistas locales, fue presentado oficialmente el festival folklórico solidario "Juntos por Santa María", un evento que combinará música, danza y solidaridad y que tendrá lugar el próximo 8 de agosto, desde las 20, en las instalaciones del Club Atlético Tiro Federal de Videla.
Presentaron el festival solidario "Juntos por Santa María", que busca impulsar el talento folklórico de Videla
La Casa de la Cultura fue escenario de la presentación oficial del festival folklórico solidario "Juntos por Santa María", una propuesta que se realizará el próximo 8 de agosto en Videla con el objetivo de recaudar fondos para que cuatro grupos de danza puedan participar del festival nacional e internacional "Bailemos 2026", en Córdoba. El evento también tendrá un fuerte perfil solidario, con una colecta de alimentos destinada a la Casa Juan Diego.
El lanzamiento se realizó en la Sala Polivalente de la Casa de la Cultura y contó con la participación del senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, quien expresó su respaldo a la iniciativa y ratificó el acompañamiento institucional para su concreción.
Un festival para representar a la región en Córdoba
La propuesta es organizada por los grupos folklóricos Entrelazando Sueños, Semillas de Tradición, Sonko de mi Tierra y Estampas del Ayer, que trabajan de manera conjunta para reunir los recursos necesarios que les permitan participar del festival nacional e internacional "Bailemos 2026", que se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre en Santa María de Punilla, provincia de Córdoba.
El encuentro representa una importante oportunidad para que bailarines y artistas de Videla puedan mostrar su trabajo en uno de los escenarios más destacados del país, compartiendo experiencias con delegaciones de distintas provincias y del exterior.
Una propuesta artística con espíritu solidario
Además del objetivo de recaudar fondos para el viaje, el festival tendrá un marcado carácter solidario. Durante la jornada se realizará una colecta de alimentos no perecederos que serán destinados a la Casa Juan Diego, sumando así una acción comunitaria al encuentro cultural.
La programación artística incluirá las presentaciones de Lara Benítez, Nicolás Hernández y su Conjunto, Carlos Romero Show, además de la participación de distintos grupos de danza folklórica que ofrecerán un amplio repertorio de música y tradiciones argentinas.
Como es habitual en este tipo de celebraciones, el público también podrá disfrutar de un completo servicio de buffet durante toda la noche.
Borla reafirmó el apoyo a la cultura regional
Durante la presentación, el senador Rodrigo Borla destacó la importancia de acompañar las iniciativas culturales que nacen desde las instituciones y organizaciones locales, resaltando el esfuerzo que realizan los grupos folklóricos para representar al departamento San Justo en escenarios de relevancia nacional.
En ese marco, confirmó el compromiso asumido desde la Cámara de Senadores para colaborar tanto con la organización del festival como con la logística necesaria para que las delegaciones puedan concretar su participación en el certamen de Córdoba.
El legislador valoró especialmente el trabajo conjunto de los grupos organizadores y el componente solidario de la propuesta, entendiendo que este tipo de actividades no solo promueven la cultura y las tradiciones, sino que también fortalecen el compromiso comunitario y generan espacios de encuentro para toda la región.