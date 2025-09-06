La PDI rescató a trabajadores en condiciones de explotación laboral en Pozo Borrado

Personal de la Agencia de Investigaciones Sobre Trata de Personas y Violencia de Género (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante este viernes allanamientos en dos campos rurales de la localidad de Pozo Borrado, en el marco de una investigación por presunta Trata de Personas con fines de explotación laboral.
La medida fue ordenada por el fiscal federal Pablo Micheletti, y se desarrolló en coordinación con la Guardia Rural “Los Pumas”, de la Unidad Regional XII, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.
Los procedimientos se realizaron en dos campos ubicados sobre la Ruta 77 – zona rural, donde rescataron a 30 trabajadores rurales, incluidos dos menores de edad, quienes se encontraban en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos y expuestos a situaciones de vulnerabilidad.
En el primer campo se identificó a 17 trabajadores oriundos de Santiago del Estero, que vivían en campamentos improvisados dentro de la vegetación. Allí también se requisó el vehículo de uno de los encargados y se secuestraron dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones varias.
En tanto, en el segundo establecimiento, se hallaron 13 hombres distribuidos en diferentes sectores del campo, entre ellos una casilla que albergaba a 9 personas.
Los sospechosos fueron identificados como W. A. Q., de 55 años, y M. L. L., de 22, ambos domiciliados en la provincia de Santiago del Estero.
Como medida inmediata, la justicia dispuso el traslado y alojamiento de las víctimas, quienes fueron asistidas por personal especializado a fin de garantizar su integridad, brindar contención y coordinar su restitución a lugares de origen.
