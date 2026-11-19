Fiesta de la Confraternidad Departamental

Con gran éxito culminó el concurso Pre-Confraternidad y los artistas ya se preparan para el evento

El domingo 22 de noviembre se realizará la edición número 11 de la Fiesta de la Confraternidad del departamento San Cristóbal, en esta oportunidad la localidad de Ambrosetti fue la elegida para llevar adelante el mega evento.