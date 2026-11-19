En las semanas previas a la fiesta, en las cuatro ciudades del departamento - San Cristóbal, San Guillermo, Suardi y Ceres - se desarrolló una novedosa propuesta cultural que fue el concurso de la Pre-Confraternidad para seleccionar artistas de la región que subirán al escenario mayor el próximo domingo.
Con gran éxito culminó el concurso Pre-Confraternidad y los artistas ya se preparan para el evento
El domingo 22 de noviembre se realizará la edición número 11 de la Fiesta de la Confraternidad del departamento San Cristóbal, en esta oportunidad la localidad de Ambrosetti fue la elegida para llevar adelante el mega evento.
En las cuatro subsedes estaban incluidos los pueblos del alrededor de cada una, las categorías estaban divididas en grupo musical, solista de canto y academia de baile. Además, del premio monetario, quienes fueron elegidos tendrán la posibilidad de actuar en el escenario mayor de la Confraternidad, en el que también estarán presentes consagrados artistas nacionales como El Chaqueños Palavecino, Q' Lokura, Sergio Torres y Chistian Herrera, entre otros.
En total fueron 12 los números artísticos que quedaron seleccionados - 3 por cada sede - y tendrán todos los gastos cubiertos para viajar a Ambrosetti.
El jurado estuvo integrado por profesionales que no son del departamento, para brindar la máxima transparencia de los concursos, siendo éstos los siguientes: Mariano Echegaray, músico, gestor cultural y productor audiovisual de Elisa; Gimena Strina, bailarina y profesora de danza de Santa Fe; Juan Pablo Tolosa, músico y profesor de San Justo.
El senador Felipe Michlig, impulsor de la fiesta, contó que los concursos surgieron de una idea del diputado Marcelo González, con la colaboración y organización de la Coordinadora Territorial de Cultura Carolina Corona y miembros del equipo de trabajo departamental.
Números artísticos seleccionados
Subsede San Cristóbal
Solista de canto: Cecilia Núñez Romero de San Cristóbal.
Grupo de música: Árgyros de San Cristóbal.
Academia de baile: Academia de Folklore Alma y Pasión de San Cristóbal.
Subsede San Guillermo
Solista de canto: Martina Durán Cesari de Villa Trinidad
Grupo de música: El Triunfo Chamamé de San Guillermo.
Academia de baile: Proyecto Danza - Grupo Juvenil de Jazz Contemporáneo de San Guillermo.
Subsede Suardi
Solista de canto: Ramiro Airaldo de Las Palmeras.
Grupo de música: Los Soñadores de Suardi.
Academia de baile: Cuerpo de Baile Comunal Burucuyá de Las Palmeras.
Subsede Ceres
Solista de canto: Ariana Litvak de Moises Ville.
Grupo de música: El Tapecito Ibañez y sus Chamameceros de Ceres.
Academia de baile: Siente el Flow de Ceres.
La alegría de los ganadores
Al ser mencionados por los jurados, cada uno de los seleccionados expresó su felicidad y emoción por ganar, por poder mostrar lo que hacen desde hace muchos años y por compartir el escenario mayor con reconocidos artistas nacionales.