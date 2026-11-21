Judiciales

Ordenaron la prisión preventiva de tres mujeres y un hombre a los que se investiga por vender drogas al menudeo en Avellaneda

Así fue resuelto a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada hoy en los tribunales de Reconquista. Excepto una de las imputadas para la que se dispuso la modalidad domiciliaria, las personas investigadas deberán cumplir la cautelar de forma ordinaria. De acuerdo con la atribución delictiva, el grupo involucró a una niña de su entorno en la entrega de estupefacientes.