Quedaron en prisión preventiva cuatro personas que son investigadas por vender drogas al menudeo en Avellaneda (departamento General Obligado). Son tres mujeres y un hombre que tienen entre 19 y 29 años y sus respectivas iniciales son BNAM, MSLM, INE y FDR.
Ordenaron la prisión preventiva de tres mujeres y un hombre a los que se investiga por vender drogas al menudeo en Avellaneda
Así fue resuelto a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada hoy en los tribunales de Reconquista. Excepto una de las imputadas para la que se dispuso la modalidad domiciliaria, las personas investigadas deberán cumplir la cautelar de forma ordinaria. De acuerdo con la atribución delictiva, el grupo involucró a una niña de su entorno en la entrega de estupefacientes.
Las privaciones de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Sebastián Galleano y ordenadas sin plazo por el juez Gonzalo Basualdo, en una audiencia que se realizó hoy en los tribunales de Reconquista.
Las preventivas fueron impuestas de forma ordinaria para tres de los imputados y bajo modalidad domiciliaria para la mujer de iniciales INE.
Al respecto, Galleano explicó que “la investigada que transitará el proceso judicial en un inmueble particular tiene tres niños a su cargo”, y aclaró que “desde el MPA realizaremos requisas de manera aleatoria para controlar el cumplimiento de la medida cautelar y el cese de la comercialización de estupefacientes”.
Una niña involucrada
Galleano señaló que “los hechos ilícitos que investigamos fueron cometidos en el barrio Belgrano de Avellaneda, al menos entre agosto de este año y el sábado pasado”.
Al respecto, detalló que “los imputados a los que se les impuso la preventiva ordinaria comercializaban estupefacientes en una casa en la que residían, mientras que la mujer que deberá cumplir prisión domiciliaria actuaba de forma similar en otro inmueble cercano”.
En cuanto a las personas de iniciales BNAM, MSLM y FDR, el fiscal precisó que “principalmente ofrecían al menudeo marihuana y cocaína”, y aseguró que “se distribuían funcionalmente las tareas de almacenamiento, preparación, fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias en envoltorios individuales que luego vendían”.
Asimismo, Galleano remarcó que “a los tres investigados que actuaban de forma conjunta, se les atribuyó haber involucrado directamente a una niña de su entorno en la entrega de drogas a compradores que se acercaban a la vivienda cuando los adultos no estaban allí”.
Por otro lado, el fiscal manifestó que “la cuarta imputada sobretodo vendía cocaína”, y subrayó que “se encargó de continuar la actividad delictiva que otra mujer de su entorno familiar llevó adelante hasta agosto de este año, cuando fue detenida”.
Allanamientos
El funcionario del MPA sostuvo que “tras diversas diligencias que arrojaron indicios claros de las conductas delictivas, entre el jueves y el sábado de la semana pasada se realizó una serie de allanamientos en la que se logró detener a los imputados y se secuestraron elementos de interés para la investigación”.
Según especificó Galleano, “en los operativos se incautaron cocaína, cannabis, dos balanzas de precisión con vestigios de estupefacientes, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos tablets y una motocicleta”
Los cuatro imputados son investigados como autores de comercialización de estupefacientes, delito que a las personas de iniciales BNAM, MSLM y FDR se les atribuyó agravado (por la intervención de una persona menor de 18 años).