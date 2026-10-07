Departamento San Justo

Más de $42 millones para mejorar la infraestructura de dos escuelas de Ramayón y San Martín Norte

La Escuela N° 558 de Ramayón y la E.E.S. Orientada Particular Incorporada N° 8209 de San Martín Norte recibirán $21,9 millones y $20,5 millones, respectivamente. Los fondos se utilizarán para intervenir los sanitarios del nivel inicial y ampliar la cubierta del Salón de Usos Múltiples. También se asignaron recursos para una perforación de agua en una escuela de Colonia La Mora.