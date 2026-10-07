Dos establecimientos educativos de Ramayón y San Martín Norte recibirán fondos para ejecutar obras de infraestructura por un monto superior a los $42 millones. Los recursos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de Santa Fe y estarán destinados a trabajos específicos en cada institución.
Más de $42 millones para mejorar la infraestructura de dos escuelas de Ramayón y San Martín Norte
La Escuela N° 558 de Ramayón y la E.E.S. Orientada Particular Incorporada N° 8209 de San Martín Norte recibirán $21,9 millones y $20,5 millones, respectivamente. Los fondos se utilizarán para intervenir los sanitarios del nivel inicial y ampliar la cubierta del Salón de Usos Múltiples. También se asignaron recursos para una perforación de agua en una escuela de Colonia La Mora.
En Ramayón, la Escuela N° 558 “Mercedes Ramayón de Bruno” recibió un aporte de $21.916.619, que será utilizado para modificar la ubicación de los sanitarios correspondientes al nivel inicial.
En tanto, la E.E.S. Orientada Particular Incorporada N° 8209 “E.F.A.” de San Martín Norte contará con $20.532.319 para realizar trabajos de ampliación de la cubierta del Salón de Usos Múltiples (SUM).
Obras para mejorar los espacios escolares
Los fondos permitirán avanzar con intervenciones destinadas a adecuar y mejorar sectores de uso cotidiano en ambos establecimientos.
En la escuela de Ramayón, el proyecto contempla la reubicación de los sanitarios del nivel inicial, mientras que en la institución de San Martín Norte se ampliará la cubierta del SUM, un espacio destinado a actividades educativas, institucionales y comunitarias.
Los recursos son asignados a través del FANI, una herramienta destinada a atender necesidades de infraestructura y mantenimiento que requieren una respuesta prioritaria en los establecimientos educativos.
También habrá una nueva perforación de agua
A estos aportes se suma un tercer fondo destinado a la Escuela N° 713 “Severo García Grande de Zequeira”, ubicada en Colonia La Mora.
En este caso, los recursos serán utilizados para ejecutar una perforación destinada a la provisión de agua, una obra especialmente relevante para garantizar el abastecimiento del establecimiento.
De esta manera, los fondos permitirán atender distintas necesidades de infraestructura y servicios básicos en establecimientos educativos de la región, con intervenciones adaptadas a las características y requerimientos de cada institución.
Recursos para infraestructura educativa
Los aportes del FANI están orientados a financiar obras, reparaciones y mejoras necesarias para garantizar condiciones adecuadas en los edificios escolares.
En este caso, los proyectos abarcan desde la adecuación de instalaciones sanitarias y la ampliación de espacios de uso común hasta la incorporación de infraestructura para asegurar la provisión de agua.
Las obras se ejecutarán en los establecimientos de Ramayón, San Martín Norte y Colonia La Mora, localidades del departamento San Justo.