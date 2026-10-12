Edición 2026

Reconquista: Damián Vicentin ganó el concurso de pieza mayor en la 39ª Pesca del Surubí

El pescador se quedó con el primer puesto tras capturar un ejemplar de 101 centímetros. El certamen, realizado bajo la modalidad con devolución, reunió a 553 embarcaciones y registró un récord en la cantidad de piezas capturadas.