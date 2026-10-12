Reconquista fue escenario este domingo 11 de octubre de la definición de la 39ª edición del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución. Con la participación de 553 embarcaciones inscriptas, la competencia de 2026 se destacó por alcanzar un récord en la cantidad de piezas capturadas.
Reconquista: Damián Vicentin ganó el concurso de pieza mayor en la 39ª Pesca del Surubí
El pescador se quedó con el primer puesto tras capturar un ejemplar de 101 centímetros. El certamen, realizado bajo la modalidad con devolución, reunió a 553 embarcaciones y registró un récord en la cantidad de piezas capturadas.
En la clasificación de Pieza Mayor, el primer lugar quedó en manos de Damián Vicentin, del equipo El Capitán, quien obtuvo 111 puntos con un surubí de 101 centímetros. Ariel Velázquez, también de El Capitán, se ubicó segundo con un ejemplar de 100 centímetros y 110 puntos, mientras que Ricardo Jesús Piccoli, de Los Cumpas, completó el podio con una pieza de 99 centímetros y 109 puntos.
La competencia también reconoció el desempeño de los equipos y las posiciones correspondientes a las copas Challenger, en una nueva edición que combinó actividad deportiva, participación de pescadores y promoción de la pesca con devolución.
Los diez primeros de Pieza Mayor
La clasificación principal quedó conformada de la siguiente manera:
Damián Vicentin – El Capitán: 101 cm, 111 puntos.
Ariel Velázquez – El Capitán: 100 cm, 110 puntos.
Ricardo Jesús Piccoli – Los Cumpas: 99 cm, 109 puntos.
Matías Ezequiel Franco – El Capitán: 95 cm, 105 puntos.
Carlos Guillermo Baragiola – Los Cumpas: 95 cm, 105 puntos.
Micael Forte – El Capitán: 94 cm, 104 puntos.
Fernando Cruz – Nadie se salva: 92,5 cm, 102,5 puntos.
Leonardo Lorenzo – Barra Pesquera Luján: 91 cm, 101 puntos.
Juan Ignacio Faccioli – Ranchada Don Poldo: 91 cm, 101 puntos.
Nicolás Nardelli – Atlético y Tiro: 89,5 cm, 99,5 puntos.
El podio por equipos
En la clasificación por equipos, el primer puesto fue para Rodrigo Quarin, Gabriel Perezón y Denis Cargnelutti, representantes de Esperando el Refucilo. El conjunto sumó 203,5 puntos, con tres capturas.
El segundo lugar correspondió a Matías Ezequiel Franco, Carlos Demartin y Gabriel Antonio Demartin, del equipo El Capitán, que registró dos capturas y acumuló 187 puntos.
El tercer puesto fue para Adrián Luis Piugh, Ricardo Jesús Piccoli y Valentino Piugh, de Los Cumpas, con dos piezas y un total de 178 puntos.
El Capitán, al frente de las copas Challenger
El equipo El Capitán encabezó la clasificación de la Copa Challenger a Pieza Mayor, con siete puntos. Además, se ubicó primero en la Copa Challenger por equipos, con 25 puntos.
Entre los resultados individuales destacados, Damián Vicentin ocupó el primer lugar de la clasificación de pescadores, mientras que Ariel Velázquez se posicionó segundo. En la tabla por equipos, el conjunto Tres Hermanos figuró en el segundo puesto, con Matías Ezequiel Franco como timonel y Carlos y Gabriel Antonio Demartin como pescadores.
La 39ª edición concluyó con una importante convocatoria y un nuevo capítulo para uno de los concursos de pesca deportiva de Reconquista, que mantiene como eje la captura y devolución de los ejemplares.