Robos en la escuela de Reconquista: seis aprehendidos y elementos secuestrados
La Escuela N° 848 “Domingo Faustino Sarmiento” de la cabecera departamental fue víctima de tres robos consecutivos en menos de una semana, ayer se realizaron allanamientos que arrojaron resultado positivo para los investigadores.
Los operativos realizados en Reconquista. Foto: Gentileza
Personal de la Policía de Investigaciones pudo determinar que los autores, tras escalar un tapial y violentar diferentes sectores del establecimiento, sustrajeron notebooks, netbooks, garrafas, productos de limpieza, utensilios de cocina, entre otros elementos.
Posteriormente se pudo determinar que varios de los elementos robados fueron adquiridos por vecinos del lugar, procediéndose al secuestro de los mismos y al relevamiento de información de interés.
Este viernes, con los recaudos legales de rigor, los efectivos llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Reconquista: Manzana 1 del Barrio 314 Viviendas, Calle 43 al 800 y 900, y calle Roca al 1800, todas del barrio Chapero; y un domicilio de Manzana 16 del barrio Guadalupe. Como resultado de los operativos, el personal policial aprehendió a Rodrigo Ortiz alias Chinito, Gaston Ruiz Días alias Coli, Yosemir Alexander Oliva de 18 años, R. M. C. de 49 años, E. M. C. de 45 y M. S. de 17 años (alias Veintidós).
Además, en los procedimientos, secuestraron prendas de vestir y otros elementos de interés judicial.
Por disposición del Dr. Benegas, los aprehendidos fueron alojados en sede policial de la UR IX, mientras que el menor quedó alojado en Comisaría III – UR IX. La causa está caratulada como robo calificado y agravado por la participación de un menor.
Reclamo
El jueves 28 de agosto de 2025 la comunidad educativa de la Escuela N° 848 “Domingo Faustino Sarmiento” del barrio Chapero de Reconquista estuvo muy movilizada, por la llegada de los chicos juntos a su padres para realizar un reclamo pasivo por la inseguridad que sufre esa institución y paralelamente para dar aviso a la Policía de Investigaciones por un nuevo hecho de inseguridad.
“Nos rompen muebles y puertas, por más que arreglemos las puertas a uno le duele la vulnerabilidad de la escuela y duele llegar y encontrarte con eso, que los maestros se encuentren con los armarios rotos”, dijo con voz entrecortada la directora de la escuela reconquístense.
“¿Qué nos está pasando como sociedad?”, se preguntó Liliana Spontón directora de la institución, de la misma manera que cuestionó el ensañamiento que está sufriendo la escuela que conduce. “Duele mucho la vulnerabilidad, no podemos estar poniendo rejas a las puertas”, recriminó.
“¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a nuestros alumnos si ponemos rejas a todas las puertas?”, volvió a interpelar. Contó que es la tercera vez que ingresan a la escuela en una semana, “ahora simplemente rompieron, no se llevaron nada, no había nada de valor, intentaron entrar al barrio, pero ayer a última hora de la tarde”, relató. Dijo que a pesar de tanta movilización hoy las clases se dictarán de manera normal. Añadió que la policía está haciendo las investigaciones correspondientes, “sabemos que están trabajando en esto, están haciendo lo suyo”, mencionó. Antes de finalizar habló de la comunidad educativa, dijo que hay mucho apoyo por parte de los padres, “siempre nos están acompañando en los actos, es una comunidad que apoya a la escuela”, concluyó.
