La Boca: un policía abatió a un delincuente que intentó robarle el arma reglamentaria

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires abatió esta mañana a un hombre que intentó robarle el arma reglamentaria en el barrio de La Boca. El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 en la intersección de Olavarría y Necochea, mientras el agente cumplía tareas de vigilancia en la zona.
El efectivo, oficial mayor de la fuerza, fue abordado por un sujeto que lo amenazó con un arma de fuego. Testigos informaron que el delincuente le exigió: “¿Te querés morir? Dame el fierro”, buscando arrebatarle la pistola.
Enfrentamiento y disparos
Durante el forcejeo que siguió, el oficial efectuó cuatro disparos. El atacante resultó gravemente herido y falleció en el lugar, a pesar del rápido arribo del personal del SAME, que constató su deceso. La Policía Federal Argentina intervino en el lugar para asegurar la escena y recopilar pruebas.
El momento del enfrentamiento quedó registrado por una cámara de monitoreo urbano situada en la esquina, lo que permitió reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar la versión oficial sobre el intercambio de disparos.
