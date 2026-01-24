Judiciales

Dictaron prisión preventiva para un hombre investigado por violencia de género en Reconquista

La medida fue dispuesta por el juez Gonzalo Basualdo a pedido de la fiscal Luciana Chiavarini, en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista. El imputado, de 22 años, está acusado de agredir físicamente a su pareja y de amenazar de muerte tanto a la víctima como a su propia madre.