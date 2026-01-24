Dictaron prisión preventiva para un hombre investigado por violencia de género en Reconquista
La medida fue dispuesta por el juez Gonzalo Basualdo a pedido de la fiscal Luciana Chiavarini, en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista. El imputado, de 22 años, está acusado de agredir físicamente a su pareja y de amenazar de muerte tanto a la víctima como a su propia madre.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Gonzalo Bausaldo a partir de un requerimiento de la fiscal Luciana Chiavarini en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales reconquistenses. El ilícito fue cometido el domingo 11 de enero pasado.
Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años, cuyas iniciales son FJM, que es investigado como autor de la agresión física y las lesiones que sufrió su pareja en un contexto de violencia de género en Reconquista. Además, se le endilgó haber amenazado de muerte a la víctima y a su propia madre.
Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gonzalo Basualdo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales reconquistenses.
La fiscal Luciana Chiavarini está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva como fuera solicitado por la fiscalía mientras que la defensa propuso medidas alternativas.
Violencia de género
Chiavarini relató que “el hecho fue cometido por el hombre investigado el domingo 11 de enero alrededor de las 20:45 en la vivienda donde convivía la pareja ubicado en la calle Ituzaingó al 900”.
“FMJ estaba cortando el pasto con un machete y, tras una discusión con la víctima, le arrojó dicho objeto a los pies de la mujer, que recibió un golpe con el mango del mismo”, informó la fiscal. También agregó que “el imputado además la agredió con un golpe de puño en la cabeza”.
La representante del MPA explicó que “la víctima junto a la madre del agresor le solicitaron que se detenga sino llamarían a la policía”.
“El hombre investigado les respondió amenazando de que iba a matar a todos, incluido al bebé hijo de ambos y lanzó un cuchillo de madera hacia donde estaba su madre, generando temor en ambas mujeres” detalló la funcionaria.
La fiscal argumentó que “se trató de un acto ejercido por un varón en contra de dos mujeres, en el marco de una relación desigual de poder”.
Calificación penal
Al imputado se lo investiga por la autoría de los delitos de lesiones leves calificadas (por el vínculo y por mediar violencia de género) y amenazas calificadas (por el empleo de un arma impropia).