Tres días de actividades

Reconquista se prepara para el 4º Encuentro Nacional de Mujeres Pescadoras del Jaaukanigás

Reconquista será sede del 4º Encuentro Nacional de Mujeres Pescadoras del Jaaukanigás, que se realizará del 20 al 22 de marzo con competencias de pesca, actividades recreativas y la participación de mujeres de distintos puntos del país y países vecinos.