Reconquista se prepara para el 4º Encuentro Nacional de Mujeres Pescadoras del Jaaukanigás

Este lunes 9 de marzo se presentó oficialmente el 4º Encuentro Nacional de Mujeres Pescadoras del «Jaaukanigás», que se realizará del 20 al 22 de marzo en Reconquista, con la participación de pescadoras de distintos puntos del país y de países vecinos.
La presentación estuvo encabezada por el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Reconquista, profesor Aldo Torterola, junto a la presidenta de la Asociación Civil Pescadoras del Jaaukanigás, Dra. Susana Vargas; su tesorera Mónica Moschén, y su secretaria Nancy Darán.
Mirá tambiénUna pareja quedó detenida por atacar a tiros a un menor en Reconquista
El evento comenzará el viernes 20 de marzo con una noche de peñas en el Club Adelante, destinada a mujeres en general, con música y show en vivo. La entrada tendrá un costo de $5.000.
El sábado 21 se realizará la pesca de costa en el Club Náutico, de 15:00 a 18:00 horas, con una inscripción de $20.000 y premios del 1º al 5º puesto, con una bolsa superior a $700.000, que incluye $300.000 para el primer lugar.
Mirá tambiénMás obras en el norte santafesino: confirman la repavimentación de la Ruta 83-S
Y el domingo 22 tendrá lugar la pesca embarcada, de 9:00 a 14:00 horas, con largada desde el Club Náutico. La inscripción será de $330.000 y la premiación superará los $4 millones, con $1.500.000 para el primer puesto, además de reconocimientos hasta el décimo lugar, pieza mayor y mejor equipo foráneo.
El encuentro culminará el domingo por la noche con la cena y entrega de premios en el Club Atlético y Tiro, con tarjetas a $45.000 para mayores y $25.000 para menores de hasta 10 años, a la venta en el local “La Pescadora”, ubicado en calles 25 de Mayo y Pueyrredón.
Desde la organización informaron que el área de pesca estimada será similar a la del año pasado, entre la “boca del Bolita” y el “banco del Palma”, aunque los límites definitivos serán establecidos por los fiscales según las condiciones del río.
Mirá tambiénAnuncian la reparación del puente y el aliviador de Ruta 40 en Fortín Olmos
También recordaron que, como cada año, es obligatoria la licencia de pesca para todas las participantes. Además, aseguraron que ya hay 50 embarcaciones inscriptas, número que podría aumentar en los próximos días.
Por su parte, el profesor Torterola ofreció la salutación del intendente Vallejos y destacó el apoyo del municipio, ya que “eventos como este no solo promueven el deporte, sino que también fortalecen la integración y ponen en valor el Sitio Ramsar «Jaaukanigás» y la identidad pesquera de la región”.