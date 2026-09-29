Desde el Grupo de Industriales del Norte Santafesino destacaron las expectativas que genera el proyecto anunciado por el Gobierno provincial y consideraron que la obra tendrá impacto no solo deportivo, sino también cultural, turístico y productivo para toda la región.
Reconquista: industriales valoran el proyecto de un nuevo estadio cubierto multipropósito
El Grupo de Industriales del Norte Santafesino destacó el potencial del proyecto para ampliar la infraestructura deportiva y generar nuevos eventos culturales, turísticos y recreativos. La obra, estimada en unos $15.000 millones, deberá incorporarse al Presupuesto 2027 y todavía no tiene ubicación definida.
El Grupo de Industriales del Norte Santafesino expresó su respaldo y sus expectativas ante el proyecto anunciado por el Gobierno de Santa Fe para la construcción de un nuevo estadio cubierto multipropósito en la ciudad de Reconquista.
A través de un comunicado titulado “Un proyecto que nos engalana”, el sector industrial sostuvo que la concreción de esta obra de infraestructura representaría una oportunidad estratégica para fortalecer el crecimiento integral del norte provincial.
Según señalaron, contar con un espacio de estas características permitiría elevar la infraestructura regional y ampliar las posibilidades para el desarrollo de competencias deportivas de distintos niveles y disciplinas. También remarcaron el impacto que podría tener en los jóvenes, al ofrecerles espacios modernos y seguros para la práctica deportiva.
Pero el planteo de los industriales va más allá del deporte. En su análisis, el nuevo estadio permitiría que Reconquista y las localidades de la región puedan recibir una mayor cantidad de visitantes a partir de la realización de eventos deportivos, culturales, educativos, recreativos y musicales, además de conferencias y otras actividades.
“De esta manera se abre la posibilidad de contar con eventos deportivos, culturales, educativos, recreativos, musicales, conferencias, entre otras alternativas”, expresaron.
Impacto en la economía
El Grupo de Industriales también puso el foco en el impacto económico que podría generar una infraestructura de esta magnitud. Consideraron que la realización de eventos con convocatoria regional y nacional contribuiría a posicionar al norte santafesino como un destino atractivo y tendría un efecto positivo sobre distintas actividades económicas.
En ese sentido, mencionaron particularmente a la gastronomía, los servicios de transporte, la hotelería y la comercialización de productos regionales como algunos de los sectores que podrían beneficiarse con el movimiento generado por los eventos.
El comunicado también vinculó la obra con el desarrollo turístico de la región, especialmente a partir del potencial que representan las reservas naturales, las islas y los ríos del norte santafesino.
Para los industriales, el impacto de la inversión podría extenderse a las distintas cadenas de valor y contribuir al crecimiento del Producto Bruto regional.
Mostrar la región
Finalmente, desde el sector industrial destacaron el carácter receptivo de la comunidad local y consideraron que la llegada de visitantes a partir de nuevos eventos constituiría también una oportunidad para mostrar los atractivos y la identidad del norte santafesino.
“Somos una comunidad que tiene en su ADN la hospitalidad y nada mejor que la concreción de estos proyectos para mostrarla”, concluyeron.
El anuncio de Báscolo
La noticia fue revelada por el ministro de Trabajo, Roald «Coco» Báscolo, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Indicó el empresario norteño que estará diseñado para albergar a unas 3.000 personas sentadas o hasta 5.000 para eventos generales como recitales. «Tendrá una altura máxima de 12 metros y características modernas aptas para diversas disciplinas deportivas», puntualizó.
En el anuncio realizado para nuestro medio Báscolo contó que el moderno estadio tendrá características similares a los construidos recientemente en otras ciudades santafesinas para los Juegos Suramericanos.
Fondos propios
El dato no menor brindado por el ministro indica que la construcción será financiada mediante el presupuesto de obras públicas de la Provincia. Según explicó Báscolo, no se trataría de una reasignación inmediata de partidas, sino de una obra que deberá ser incorporada al Presupuesto 2027.
Entre las actividades previstas aparecen futsal, vóley, pádel, patín, gimnasia artística y boxeo , aunque su condición multipropósito permitirá adaptar las instalaciones para otras competencias y propuestas. Báscolo afirmó que «será un antes y un después» en la ciudad, porque «no solamente será para realizar la práctica deportiva sino también para grandes eventos deportivos y culturales«.
Según las estimaciones realizadas a partir de obras similares ejecutadas recientemente, la construcción demandaría una inversión cercana a los $15.000 millones , que será afrontada por el Gobierno provincial.
Uno de los puntos que resta resolver es la ubicación definitiva del futuro estadio . Hasta el momento no existe una decisión tomada sobre el terreno donde se levantará la infraestructura.
Entre las alternativas que podrían analizarse aparece el Camping Municipal Ychimaye , debido a la superficie disponible y a su ubicación sobre la Ruta Nacional 11, en un sector estratégico dentro del área metropolitana conformada por Reconquista y Avellaneda.