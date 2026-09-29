Expectativas en el norte santafesino

Reconquista: industriales valoran el proyecto de un nuevo estadio cubierto multipropósito

El Grupo de Industriales del Norte Santafesino destacó el potencial del proyecto para ampliar la infraestructura deportiva y generar nuevos eventos culturales, turísticos y recreativos. La obra, estimada en unos $15.000 millones, deberá incorporarse al Presupuesto 2027 y todavía no tiene ubicación definida.