Con 112 competidores

Reconquista fue sede de una nueva edición del torneo de arqueros del norte santafesino

Damián Demartín se consagró campeón en Categoría Libre y ganó la Copa Challenger, mientras que Emanuel Sandrigo fue el vencedor en Senior, en la 9ª edición del torneo de arqueros que reunió a 112 competidores en Reconquista.