Reconquista fue sede de una nueva edición del torneo de arqueros del norte santafesino

Damián Demartín se consagró campeón en Categoría Libre y ganó la Copa Challenger, mientras que Emanuel Sandrigo fue el vencedor en Senior, en la 9ª edición del torneo de arqueros que reunió a 112 competidores en Reconquista.
Reconquista fue escenario de la 9ª edición del torneo de arqueros, un evento único en el norte santafesino que volvió a convocar a una masiva participación.
Organizado por el Centro de Formación y Entrenamiento de Arqueros (Ce.F.E.A.), que encabeza Carlos Sosa, el certamen se desarrolló el domingo 11 de enero en la cancha auxiliar del Club Social y Deportivo Platense Porvenir.
La competencia contó con la presencia de 112 arqueros, que disputaron enfrentamientos directos en cuatro canchas de manera simultánea.
El torneo se inició con una fase de zonas y culminó con instancias eliminatorias desde octavos de final hasta definir a los campeones de cada categoría, en una jornada intensa que se extendió durante todo el día.
En la Categoría Libre, Damián Demartín se consagró campeón y, además, se quedó con la Copa Challenger, mientras que el segundo puesto fue para David Sandoval. En Senior, el título quedó en manos de Emanuel Sandrigo, seguido por Mauro Sandrigo.
También se destacaron como ganadores Kevin Enrique (2008/09), Pablo Villalba (2010/11), Agustín Cantero (2012/13), Giovani Salinas (2014/15) y Gael Acosta (2016/17/18), completando un cuadro de campeones que refleja el crecimiento y el buen nivel competitivo del torneo.
La actividad contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Reconquista, a través de la Subsecretaría de Deportes, reafirmando el apoyo institucional al desarrollo de este tipo de disciplinas deportivas en la región.