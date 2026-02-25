Psicología y Gestión Educativa: la Universidad Católica amplía su horizonte en Reconquista
La sede San Jerónimo de la UCSF suma dos nuevas licenciaturas para el ciclo 2026. La llegada de Psicología marca un hito histórico para la región, permitiendo que los jóvenes del departamento Obligado accedan a formación de grado sin necesidad de emigrar.
Este 2026, la ciudad de Reconquista recibe dos nuevas propuestas académicas de capacitación profesional que se dictarán en la sede San Jerónimo de la Universidad Católica de Santa Fe. Son la Licenciatura en Psicología, con una duración de cinco años, y la Licenciatura en Gestión de la Educación, un ciclo de complementación de dos años destinado a docentes de todos los niveles.
Ambas carreras representan un paso estratégico en la consolidación del polo universitario regional y amplían de manera significativa las oportunidades de formación de grado para jóvenes y profesionales del norte santafesino.
Formación universitaria
La apertura de Psicología marca un hecho histórico para la institución y la región. Las autoridades universitarias destacaron que la llegada de esta carrera aprobada por CONEAU responde a una demanda largamente sostenida por la comunidad. La UCSF hoy reúne en Reconquista a seis de sus siete facultades, y el crecimiento constante de su matrícula impulsa nuevas inversiones en infraestructura y ampliación edilicia.
La nueva carrera, que ya se dicta en las sedes de Santa Fe y Rosario, permitirá que estudiantes del norte puedan acceder a una formación sólida y habilitante sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, sumando un valor estratégico al desarrollo local.
Por su parte, la Licenciatura en Gestión de la Educación se integra como un ciclo de complementación curricular destinado a docentes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles, que buscan actualizarse y fortalecer sus capacidades de liderazgo institucional.
En un contexto educativo demandante y en transformación constante, la propuesta apunta a formar profesionales capaces de repensar las instituciones, diseñar estrategias innovadoras y conducir equipos de trabajo con mirada ética y comprometida. Con dos años de cursado más un Trabajo de Integración Final, la carrera ofrece herramientas para planificar, administrar y evaluar organizaciones educativas, así como intervenir en programas, currículas y proyectos de mejora.
Acompañar el desarrollo regional
Con estas incorporaciones, la UCSF reafirma su apuesta por la formación de nivel superior en el norte santafesino, un territorio donde la disponibilidad de carreras universitarias ha crecido de manera sostenida en los últimos años.
Tanto Psicología como Gestión de la Educación profundizan una línea de trabajo ya consolidada por la universidad, la de ampliar el acceso a la educación superior, fortaleciendo la profesionalización local, ofreciendo oportunidades de calidad que eviten el desarraigo estudiantil.
Con un modelo académico centrado en la persona, acompañado por equipos docentes especializados y un edificio en expansión, la UCSF se prepara para recibir a una nueva generación de estudiantes que podrá proyectar su futuro sin alejarse de su región.
Contacto
Para conocer más detalles sobre la Lic. en Gestión de la Educación, consultar escribiendo a [email protected]. Por mayor información sobre la propuesta académica de la Universidad Católica de Santa Fe y las facilidades para la inscripción 2026 a Psicología u otras carreras, comunicarse con el Departamento de Ingreso de la UCSF.