Ciclo lectivo 2026

Psicología y Gestión Educativa: la Universidad Católica amplía su horizonte en Reconquista

La sede San Jerónimo de la UCSF suma dos nuevas licenciaturas para el ciclo 2026. La llegada de Psicología marca un hito histórico para la región, permitiendo que los jóvenes del departamento Obligado accedan a formación de grado sin necesidad de emigrar.