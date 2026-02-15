Comunicación comunitaria: el motor estratégico de las organizaciones sociales

En tiempos de sobreinformación y discursos polarizados, la comunicación comunitaria se vuelve clave para promover prácticas participativas y éticas que impulsen el cambio social. Las organizaciones del tercer sector (OTS), como cooperativas de trabajo, asociaciones civiles, ONG´s, y hasta establecimientos educativos, se constituyen en actores fundamentales para la inclusión y la defensa de derechos.
En un entorno complejo donde la escasa profesionalización y la necesidad de transparencia son retos constantes, estas organizaciones encuentran en el enfoque comunitario de la comunicación el mejor camino para construir identidad, legitimidad, movilizar recursos y fortalecer su impacto territorial.
Bajo esta perspectiva, a partir de este año la Universidad Católica de Santa Fe propone la Especialización en Comunicación Comunitaria, un posgrado 100% virtual destinado a formar profesionales capaces de diseñar estrategias comunicacionales en organizaciones sociales y comunidades.
Danilo Mettini, director de la Especialización en Comunicación Comunitaria de la UCSF. Magister en Comunicación Estratégica
La importancia de gestionar profesionalmente la comunicación
“En este escenario que nos presenta, creemos que la creación de un área de comunicación en cada organización es una verdadera inversión estratégica para la sostenibilidad y el éxito de cualquier proyecto social”, afirma Danilo Mettini, director de la especialización.
“Debido a la complejidad de los problemas sociales actuales, la buena voluntad ya no es suficiente y se vuelve imprescindible la capacitación en comunicación, y particularmente comunitaria, fundamental para quienes tendrán a su cargo estas áreas”, agrega.
Contar con un área de comunicación profesional permite gestionar la identidad de manera estratégica, alejándose de la improvisación para construir una imagen sólida y confiable. Esta unidad de gestión especializada puede fundamentar dimensiones clave como la legitimidad y la confianza frente a los propios integrantes y a la sociedad en general.
“Es una pieza que puede potenciar la movilización de recursos para atraer voluntarios y financiamiento, además de incrementar la incidencia en la agenda pública para promover transformaciones culturales”, sostiene el magister en Comunicación Estratégica.
Foco en el valor de lo comunitario
El Departamento de Posgrado de la Universidad Católica de Santa Fe ofrece a partir de este año esta Especialización en Comunicación Comunitaria, una formación superior acreditada por CONEAU, que otorgará a quienes la cursen herramientas y competencias para realizar diagnósticos colectivos y diseñar estrategias donde los actores locales sean quienes lideren el cambio. Los capacitará para la gestión de conflictos y para facilitar las soluciones a las tensiones internas o externas.
Por otra parte, la propuesta de posgrado hace foco en el valor de lo comunitario porque la comunicación comunitaria es esencialmente dialógica y participativa. Para las organizaciones que trabajan en barrios vulnerables o entornos desfavorecidos esta mirada es vital porque facilita procesos horizontales que fortalecen el tejido social.
En este marco, Danilo Mettini explica que “la comunicación comunitaria se basa en el diálogo de actores y de saberes, facilitando la creación de mensajes que estructuren y justifiquen mediante una sólida argumentación el reclamo de los ciudadanos que integran las organizaciones”.
La Especialización en Comunicación Comunitaria de la UCSF
Con un año de duración y 400 horas de cursado, la propuesta está destinada a graduados en Comunicación, Periodismo y áreas afines. Su objetivo es formar profesionales capaces de diseñar estrategias comunicacionales en organizaciones sociales y comunidades, desde una mirada crítica, ética y comprometida con el desarrollo comunitario.
A través de esta carrera, se busca que la comunicación así entendida no se limite a informar, sino a construir sentido y transformación junto con la comunidad.
Las inscripciones a la Especialización en Comunicación Comunitaria están abiertas con un valor promocional hasta el 16 de marzo. Para más información, contactar al Departamento de Posgrado al teléfono 0342 4603030, interno 121, vía mail a [email protected] o visitar la web www.ucsf.edu.ar/posgrados