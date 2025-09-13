Vallejos busca alianzas en EE.UU. para aplicar inteligencia artificial y Blockchain en la gestión municipal

El encuentro internacional reúne a jefes de gobiernos locales y referentes del continente para debatir y compartir experiencias sobre el futuro de las ciudades en la era digital.
“Seguiremos intercambiando experiencias y también presentando nuestra propuesta a empresas que elaboran herramientas tecnológicas para estados locales”, señaló Vallejos, subrayando el interés en encontrar soluciones que puedan adaptarse a las necesidades de Reconquista.
Desde allí, el mandatario destacó la oportunidad de «adquirir nuevos conocimientos, observando de primera mano cómo los gobiernos locales y el sector privado de distintas ciudades de los Estados Unidos ya están utilizando la inteligencia artificial para optimizar sus procesos de gestión».
Uno de los principales objetivos del viaje es buscar un socio estratégico que pueda acompañar a la ciudad en el desarrollo de un software innovador. La propuesta consiste en utilizar inteligencia artificial, Blockchain y un sistema ciberseguro para automatizar el presupuesto por programas, en una iniciativa que apunta a promover soluciones colaborativas para la transformación digital de las ciudades y los estados.
“El desafío es modernizar nuestras herramientas de planificación y gestión, incorporando tecnologías que ya están transformando la vida de las ciudades más avanzadas del mundo. Queremos que Reconquista esté a la altura de esos cambios”, remarcó el intendente.
Vallejos afirmó que su presencia en el foro internacional «reafirma el compromiso de la Municipalidad de Reconquista con la innovación tecnológica, la transparencia en la administración pública y la participación ciudadana como pilares de una gestión moderna».
