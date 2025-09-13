Reconquista

Vallejos busca alianzas en EE.UU. para aplicar inteligencia artificial y Blockchain en la gestión municipal

“Seguiremos intercambiando experiencias y también presentando nuestra propuesta a empresas que elaboran herramientas tecnológicas para estados locales”, señaló Vallejos, subrayando el interés en encontrar soluciones que puedan adaptarse a las necesidades de Reconquista.