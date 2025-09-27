Scaglia critica el "Hot-Sale" del campo

En su visita al norte santafesino Scaglia sostuvo que cuando dice productor agropecuario se refiere el chacarero real, “el que está dentro del campo, el que está viendo si esta lluvia le hace bien, le hace mal, si un poquito de sol le hace daño o le sirve”, describió.
En su análisis por el interior productivo dijo que las medidas no han beneficiado a ese hombre de campo que está tratando de arreglar el tractor para salir a trabajar o está preparando la máquina para la próxima cosecha, “o yendo a ver cuánto están la semilla de soja para después ir a comprar para la próxima campaña, ese productor no pudo vender a retenciones cero”, enfatizó.
Interior productivo
Reiteró que en la charla con los productores del norte santafesino muchos le confiaron que se sintieron estafados, “primero porque probablemente la semana pasada había vendido para pagar alguna cuenta, algún alquiler, y había vendido con retenciones”, desarrolló.
Scaglia añadió que aquel productor que tenía algún resto y quiso vender con retenciones cero no lo pudo hacer, “vendieron tres o cuato exportadoras, que son cuatro grandes, que no tienen nada que ver con este productor, que por lo general son internacionales, que no son capitales nacionales, y aprovecharon esta oleada para la timba”, consideró.
En la continuidad de su análisis expresó que esos 7.000 millones de dólares no van a ser destinados para el arreglo de la Ruta 11, “tampoco para que un productor pueda cambiar una maquinaria”, fundamentó.
"Oferta de corto plazo"
Marcó que cuando se dijo desde el gobierno provincial que retenciones cero era un Hot-Sale del campo quedó demostrado, “dijimos que era una oferta a corto plazo, no duró más que 48 horas, y a las 48 horas el país volvió a ser un país con retenciones”, fustigó.
Pidió la dirigente que se saquen definitivamente las retenciones, “si sacamos retenciones la Argentina va a disparar, va a volar, porque la Argentina, vamos a generar más producción”, comentó Gisela Scaglia en la charla con nuestro medio. Habló de una mirada productivista para hacer girar la rueda más grande de la industria, “entendiendo cómo funciona el campo y el interior productivo”, comentó.
Antes de cerrar la entrevista la vicegobernadora acusó al gobierno nacional de querer hacer crecer a un país con: “tres o cuatro amigos grandes, gigantes y poderosos, que van a la timba financiera, en vez de estar comprando un tractor nuevo, así nunca vas a sacar a Argentina adela
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.