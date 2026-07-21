Desde este lunes y hasta el viernes 24 de julio, la ciudad de San Cristóbal recibe al Tren del Capital Humano en el marco del operativo Santa Fe Acá, una propuesta que reúne servicios de salud, documentación, asistencia social y actividades culturales destinadas a vecinos de todo el departamento.
El Tren del Capital Humano llegó a San Cristóbal con atención médica y servicios gratuitos
El operativo Santa Fe Acá se desarrolla hasta el viernes 24 de julio en la cabecera departamental. Vecinos de todo el departamento San Cristóbal pueden acceder a prestaciones de salud, trámites y acompañamiento social.
La formación sanitaria quedó instalada sobre las vías del Ferrocarril Belgrano, debajo de la tradicional Pasarela, donde permanecerá durante toda la semana brindando atención gratuita a quienes se acerquen.
Si bien la sede del operativo es la ciudad cabecera, los habitantes de las distintas localidades del departamento pueden participar, con la colaboración de los gobiernos locales para facilitar el traslado y la asignación de turnos.
Durante la jornada inaugural, y acompañando la actividad en una mañana marcada por las bajas temperaturas, integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas estuvieron presentes con su nueva cocina de campaña para ofrecer chocolate caliente a quienes aguardaban su atención, en una muestra de compromiso y solidaridad con la comunidad.
Atención sanitaria y servicios para la comunidad
El Tren del Capital Humano, a través de la formación “25 de Mayo”, recorre distintas regiones del país acercando atención médica, asesoramiento para trámites y propuestas culturales de manera gratuita.
La llegada a San Cristóbal fue posible mediante la articulación entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Dentro de la formación se ofrecen servicios de fonoaudiología, odontología y oftalmología, incluyendo la entrega de anteojos para niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. En este último caso, las instituciones educativas tuvieron un rol clave al facilitar la llegada de los alumnos y organizar previamente los turnos junto a las familias.
En el área oftalmológica, se prevé la realización y entrega de aproximadamente 150 lentes diarios durante el desarrollo del operativo.
Un abordaje integral junto a Santa Fe Acá
El programa Santa Fe Acá reúne a distintas áreas del Gobierno provincial, gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil con el objetivo de acercar el Estado a los vecinos.
En el predio ubicado debajo de la Pasarela se instalaron stands y unidades móviles donde se brindan diferentes prestaciones: trámites vinculados al Renaper, consultas sobre programas sociales y la Tarjeta Única de Ciudadanía, asesoramiento sobre consumos problemáticos a través de Aprecod, gestiones relacionadas con Anses, controles sanitarios, vacunación y acciones preventivas de salud.
“Este programa se construye junto con la ciudadanía y articulando los niveles del Estado. Es el tercer año consecutivo que trabajamos con el Tren del Capital Humano y también el tercer año que estamos en el departamento San Cristóbal. El tren tiene sus complejidades por las vías, las estaciones y toda la logística, pero vemos que los resultados están. Ponemos en valor todo el recurso humano santafesino, local y de calidad”, señaló Lucas Linch, director del programa.
Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, destacó que “esta iniciativa permite acercar servicios esenciales a la comunidad mediante un trabajo articulado entre distintos organismos, facilitando el acceso de los vecinos a prestaciones de salud, documentación, cultura y acompañamiento social”.
Horarios de atención
El operativo funcionará hasta el viernes 24 de julio, de 9 a 17 horas, con una jornada diaria de ocho horas.
Los vecinos podrán acercarse para realizar consultas, iniciar trámites y gestionar turnos para las diferentes prestaciones médicas disponibles.