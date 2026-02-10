Actividad legislativa

Michlig participó de una intensa agenda de trabajo en Ambrosetti y Soledad

El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González desarrollaron este lunes una intensa agenda de trabajo en Ambrosetti y Soledad, donde concretaron aportes provinciales para educación, deporte y políticas sociales, destacando el trabajo articulado con comunas e instituciones locales.