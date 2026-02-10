Michlig participó de una intensa agenda de trabajo en Ambrosetti y Soledad

El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, llevó adelante este lunes una intensa agenda de trabajo en las localidades de Ambrosetti y Soledad, donde se concretaron distintas acciones gubernamentales orientadas a fortalecer la educación, el desarrollo institucional y las políticas sociales.
En ese marco, el legislador departamental destacó el acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y el trabajo de los distintos ministerios y equipos técnicos.
“Valoramos especialmente las respuestas del área de Educación, que conduce José Goity, y también de otras áreas como Salud y Desarrollo Social, porque cada una de estas gestiones tiene un fuerte impacto social”, señaló.
Aporte provincial para mejorar la infraestructura educativa
La primera actividad se desarrolló en Ambrosetti, donde las autoridades visitaron la Escuela de Educación Secundaria Orientada y de Formación Profesional Particular Incorporada N° 2052 “Dr. Alcides Edgardo Rivero”.
Allí fueron recibidos por el director Rosendo Sterren y la vicedirectora Mirna Stepfer, junto a la presidenta comunal Dianela Michlig, el delegado regional de Educación de la Regional IX, Maximiliano Rodríguez, y la coordinadora pedagógica Raquel Martino.
Durante la visita, se concretó la entrega de un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), por un monto de $17.563.376, destinado a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.
Siete aires acondicionados para la escuela de Ambrosetti
Los fondos permitirán la adquisición y colocación de siete equipos de aire acondicionado inverter frío-calor —tres de 18.000 frigorías, dos de 3.000 W y dos de 4.500 W— que serán instalados en aulas, albergues, comedor, dirección, biblioteca, secretaría y preceptoría.
El director del establecimiento agradeció la presencia de las autoridades y remarcó que los equipos “no representan un lujo, sino una verdadera necesidad”, destacando el acompañamiento constante ante cada gestión impulsada por la comunidad educativa.
Por su parte, Michlig subrayó la importancia de invertir en educación con mejores condiciones edilicias y señaló que la entrega del aporte se realizó “en tiempo y forma”, incluso antes del inicio del ciclo lectivo, para que los equipos puedan estar operativos desde el comienzo de las clases.
Aportes sociales y fortalecimiento institucional en Soledad
Posteriormente, la comitiva se trasladó a la localidad de Soledad, donde fue recibida en la sede comunal por el presidente comunal Facundo Brillada, junto a la referente local Sofía Ortiz. Allí se desarrollaron distintas actividades vinculadas al fortalecimiento institucional y social.
En primer lugar, se concretó la entrega de un aporte económico al Club Huracán de Soledad, recibido por la presidenta de la institución Patricia Bobadilla y el presidente de la subcomisión de fútbol Lorenzo Bordón.
El aporte forma parte de un compromiso asumido previamente por Michlig y González, consistente en dos desembolsos de cinco millones de pesos cada uno, entregándose en esta oportunidad el primero.
Asimismo, se entregó un equipo de aire acondicionado de 4.500 frigorías al Centro de Jubilados y Pensionados de Soledad, recibido por su presidente Juan Lanzetti, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio destinado a los adultos mayores.
En el mismo acto, se formalizó la entrega de dos pensiones provinciales Ley 5110, correspondientes a Adriana Álamo y María Angélica Villalba, en el marco de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno Provincial.
Trabajo conjunto con impacto social
Durante la jornada, el senador Michlig destacó la importancia del trabajo articulado con las comunas y el rol clave del personal comunal en la tramitación de gestiones sociales. En ese sentido, remarcó el valor de las pensiones Ley 5110 como un respaldo fundamental para personas que no cuentan con otros ingresos.
En relación al deporte, reafirmó el compromiso de acompañar al Club Huracán de Soledad, entendiendo a las instituciones deportivas como espacios de contención social y desarrollo comunitario.
Para finalizar la visita, las autoridades recorrieron las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados, interiorizándose sobre el funcionamiento del espacio y las actividades que allí se desarrollan, reafirmando el compromiso de seguir acompañando a las instituciones locales con acciones concretas.