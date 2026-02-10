Ruta 3: un hombre murió en un choque frontal tras esquivar carpinchos
El siniestro ocurrió de madrugada a la altura del kilómetro 424, cuando el conductor perdió el control del vehículo al intentar evitar a dos animales y terminó impactando contra un camión que circulaba en sentido contrario.
La violencia del accidente fue tal que el ocupante del auto falleció en el acto.
Un hombre murió en un violento accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 3, luego de intentar esquivar a dos carpinchos que se cruzaron inesperadamente sobre la calzada. Al perder el control del vehículo, impactó de frente contra un camión y falleció en el acto.
El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 424 de la Ruta 3, en el tramo que une las localidades bonaerenses de Gonzales Chaves y Benito Juárez. Por motivos que aún se investigan, un Volkswagen Voyage y un camión Mercedes-Benz colisionaron de manera frontal.
Las primeras pericias indican que el conductor del automóvil se encontró con dos carpinchos sobre la ruta y, al intentar evitar atropellarlos, realizó una maniobra brusca que terminó con el vehículo cruzado de carril.
Lareconstrucción del accidente
De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el auto perdió estabilidad tras el intento de esquivar a los animales. Esa situación provocó el impacto directo contra el camión que circulaba en sentido contrario.
El hombre trató de evitar atropellar a los animales
La violencia del choque fue extrema y el conductor del Volkswagen murió en el lugar. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima.
Tras el siniestro, trabajaron en la zona efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y peritaje. El automóvil quedó completamente destruido como consecuencia del impacto.
El tránsito sobre la Ruta 3 se vio afectado durante varias horas, con circulación reducida, mientras se llevaban adelante las diligencias correspondientes y la recolección de pruebas en la escena.
El estadodel camionero
En cuanto al conductor del camión Mercedes-Benz, las autoridades informaron que sufrió lesiones leves y no requirió traslado a un centro de salud. El hombre se encontraba fuera de peligro y prestó declaración ante la Policía.
Hasta el momento, no se dio a conocer la identidad del fallecido. La causa quedó en manos de la Policía local, que continúa trabajando para reconstruir con precisión cómo se produjo el hecho y determinar eventuales responsabilidades.