Departamento San Cristóbal

San Guillermo inauguró la puesta en valor de la Plaza de las Banderas

La actividad fue encabezada por la intendente local, Romina López, y contó además con la presencia del diputado provincial Marcelo González, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, presidentes comunales, concejales, autoridades, instituciones y vecinos.