San Guillermo inauguró la puesta en valor de la Plaza de las Banderas
La actividad fue encabezada por la intendente local, Romina López, y contó además con la presencia del diputado provincial Marcelo González, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, presidentes comunales, concejales, autoridades, instituciones y vecinos.
Michlig participó de actividades en San Guillermo.
El senador provincial, Felipe Michlig, participó en la ciudad de San Guillermo del acto de puesta en valor de la Plaza de las Banderas, un espacio público de fuerte contenido simbólico que representa la identidad, la historia y la integración de las localidades del departamento.
Durante la ceremonia se destacó la importancia de los espacios públicos como lugares de encuentro, convivencia y construcción de identidad, entendiendo a las plazas como verdaderos pulmones verdes que fortalecen el tejido social y promueven el bienestar de la comunidad.
Un espacio con fuerte impronta departamental
La Plaza de las Banderas tiene su origen en el año 2019 y se encuentra ubicada en el sector del Loteo Pagnucco, uno de los barrios más nuevos de la ciudad. En ese marco, fue concebida como un espacio con identidad propia, incorporando 32 mástiles destinados a albergar las banderas de las localidades del Departamento San Cristóbal.
En diciembre de 2020, en conmemoración del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, se inauguró además un busto en homenaje al creador de la Bandera Nacional, reforzando el valor histórico y cultural del lugar. Con el paso del tiempo, se fueron sumando juegos infantiles, garantizando el derecho al juego en espacios públicos accesibles y cuidados.
Durante el acto, intendentes y presidentes comunales presentes fueron invitados a izar la bandera de su localidad, seguido de la entonación del Himno Nacional Argentino, como símbolo de unidad, respeto por la historia y valores que identifican a la Nación.
“Un verdadero “parque federal departamental”
Al dirigirse a los presentes, el senador Felipe Michlig resaltó la importancia de este tipo de actos institucionales, señalando que permiten dejar un mensaje claro de trabajo, compromiso, gestión, resiliencia y trabajo en equipo, valores que —según expresó— caracterizan al Departamento San Cristóbal.
En ese sentido, definió a la Plaza de las Banderas como un verdadero “parque federal departamental”, donde ya se encuentran representadas gran parte de las localidades, y adelantó que se continuará trabajando para completar la totalidad de las banderas de las 32 comunidades que integran el departamento.
Bandera del Departamento San Cristóbal
Asimismo, anunció la decisión de avanzar en la creación de la bandera del Departamento San Cristóbal, a través de un concurso público, siguiendo experiencias ya implementadas en otros puntos de la provincia, con el objetivo de contar con una insignia que representa institucionalmente al territorio.
Finalmente, Michlig destacó la diversidad geográfica, social y cultural del departamento, poniendo en valor la unión, el trabajo conjunto y el orgullo de pertenencia de cada una de las comunidades, reafirmando el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para el desarrollo de la provincia y del país.