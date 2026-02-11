Nuevos convenios del Programa El Brigadier fortalecen infraestructura en cinco localidades
El senador provincial Rodrigo Borla y el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, encabezaron una recorrida por distintas localidades del departamento San Justo donde firmaron convenios del Programa El Brigadier por más de 83 millones de pesos destinados a infraestructura escolar, refacciones edilicias y obras urbanas.
El departamento San Justo fue escenario el pasado fin de semana de una intensa agenda institucional encabezada por el senador provincial Rodrigo Borla y el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, quienes concretaron la firma de nuevos convenios del Programa El Brigadier en distintas localidades.
La recorrida incluyó aportes económicos para establecimientos educativos, entidades intermedias y comunas, con una inversión total que supera los 83 millones de pesos, orientada a mejorar infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
Educación y equipamiento en Videla
La primera actividad se desarrolló en la localidad de Videla, donde junto al presidente comunal José Noseda, las autoridades firmaron un convenio por un monto superior a los 9 millones de pesos. Los fondos serán destinados a la adquisición de equipos de aire acondicionado para la escuela primaria del lugar.
La inversión apunta a optimizar las condiciones edilicias y garantizar un mejor entorno para el desarrollo de las actividades escolares, especialmente frente a las altas temperaturas que se registran en la región durante gran parte del año.
Refacciones y fortalecimiento institucional en San Justo y Colonia Dolores
Posteriormente, Borla y Bastía se trasladaron a la ciudad de San Justo, donde en las instalaciones del CECUI —y con la participación del intendente Nicolás Cuesta— se rubricó un nuevo convenio por 15 millones de pesos. El aporte permitirá llevar adelante obras de refacción en el edificio que la entidad posee en el predio del SAMCo.
La agenda continuó en Colonia Dolores, en el centro-norte del departamento. Allí, el presidente comunal Mario Villalba firmó un acuerdo por poco más de 31 millones de pesos para trabajos de remodelación y refacción de la Sala de Usos Múltiples (SUM). Se trata de una intervención clave para el funcionamiento de actividades sociales, culturales y comunitarias.
La última parte de la recorrida incluyó las localidades de Gobernador Crespo y La Criolla. En la primera, se firmó un convenio con autoridades del Centro Comercial por 8.600.000 pesos, destinados a mejoras en la oficina local de la entidad.
En tanto, en La Criolla, junto al presidente comunal Polo Fernández, se rubricó un acuerdo por aproximadamente 20 millones de pesos para la ejecución de obras de cordón cuneta en el ejido urbano, una intervención que permitirá optimizar el escurrimiento pluvial, mejorar la transitabilidad y consolidar la infraestructura básica de la localidad.
Desde el ámbito provincial destacaron que el Programa El Brigadier tiene como objetivo acompañar a gobiernos locales e instituciones intermedias mediante financiamiento directo para obras de impacto concreto en cada comunidad.