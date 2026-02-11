San Justo

Nuevos convenios del Programa El Brigadier fortalecen infraestructura en cinco localidades

El senador provincial Rodrigo Borla y el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, encabezaron una recorrida por distintas localidades del departamento San Justo donde firmaron convenios del Programa El Brigadier por más de 83 millones de pesos destinados a infraestructura escolar, refacciones edilicias y obras urbanas.