Nuevas obras para el 9 de Julio: firmaron convenios en siete localidades
El senador Raúl Gramajo acompañó al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en una recorrida por el departamento donde se rubricaron acuerdos del Programa de Obras Urbanas destinados a mejorar infraestructura, transitabilidad y espacios públicos.
Gramajo acompañó la firma de convenios de obras en el departamento 9 de Julio
El departamento 9 de Julio sumó esta semana nuevos compromisos de inversión en infraestructura urbana tras la firma de convenios del Programa de Obras Urbanas (POU), en una jornada encabezada por el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, y el senador departamental Raúl Gramajo.
La actividad incluyó una recorrida por distintas localidades del norte santafesino, donde se oficializaron proyectos que apuntan a mejorar la infraestructura básica y los espacios públicos. Las intervenciones abarcan desde pavimentación y obras de cordón cuneta hasta la construcción de equipamiento comunitario y la puesta en valor de áreas recreativas.
En Esteban Rams se avanzará con la ejecución de cordón cuneta, badenes y un cantero central, trabajos que permitirán ordenar el escurrimiento pluvial y mejorar la transitabilidad urbana. En Juan de Garay, en tanto, se proyecta la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM), una obra clave para fortalecer la vida social e institucional de la localidad.
En Logroño y Tostado
Logroño contará con una senda peatonal sobre la ruta provincial Nº 2, una intervención orientada a mejorar la seguridad vial y la circulación de vecinos. En Pozo Borrado se realizará pavimentación sectorial dentro de la planta urbana, mientras que en Santa Margarita se ejecutará cordón cuneta en distintos sectores del ejido urbano.
La ciudad cabecera, Tostado, también fue incluida en esta etapa de convenios con obras de cordón cuneta y pavimento sobre avenida Rivadavia, una de las arterias más relevantes del entramado urbano. En Villa Minetti, por su parte, se concretará la segunda etapa del Parque Sylvestre Begnis, un espacio verde de referencia para la comunidad.
Desde el entorno del Ministerio de Obras Públicas señalaron que el Programa de Obras Urbanas tiene como objetivo descentralizar la inversión y atender demandas específicas de municipios y comunas, priorizando proyectos de impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.
Iniciativas
Estas nuevas firmas se suman a iniciativas ya gestionadas con anterioridad en el departamento. Entre ellas se destacan obras de pavimento en Gregoria Pérez de Denis, cuyo inicio se encuentra próximo; trabajos de cordón cuneta en San Bernardo, actualmente en su etapa final; y la puesta en valor de la plaza 25 de Mayo, además de pavimento y mejoras sobre avenida Rivadavia en Tostado.
El senador Raúl Gramajo valoró la articulación institucional que permitió avanzar con estos proyectos.
“Estas obras son el resultado de un trabajo articulado y permanente entre el Gobierno Provincial y los gobiernos locales, con el acompañamiento del Senado, para que la infraestructura llegue a cada comunidad y se traduzca en mejoras concretas para la vida cotidiana de los vecinos”, sostuvo.
Asimismo, destacó el rol del Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de políticas de infraestructura en el norte provincial. Según señaló, el impulso de este tipo de intervenciones no solo mejora servicios básicos y espacios urbanos, sino que también genera movimiento económico y oportunidades de desarrollo en el departamento 9 de Julio.