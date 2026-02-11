En el norte santafesino

Nuevas obras para el 9 de Julio: firmaron convenios en siete localidades

El senador Raúl Gramajo acompañó al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en una recorrida por el departamento donde se rubricaron acuerdos del Programa de Obras Urbanas destinados a mejorar infraestructura, transitabilidad y espacios públicos.