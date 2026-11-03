La localidad de Soledad, en el departamento San Cristóbal, incorporará una ambulancia 0 km para su centro de salud y dispondrá de $28,9 millones destinados a mejorar la infraestructura del SAMCo.
Refuerzan el sistema de salud de Soledad con una nueva ambulancia y obras de infraestructura
El centro de salud recibirá una ambulancia 0 km y contará con $28,9 millones del programa FONRES para realizar mejoras edilicias y adaptar un shock room. Además, cuatro instituciones locales recibieron aportes económicos y una escuela incorporó nuevas banderas de ceremonia.
Los anuncios se realizaron durante una actividad desarrollada este lunes en el establecimiento sanitario, donde también se entregaron aportes económicos a instituciones educativas, deportivas y sociales de la comunidad.
La jornada contó con la participación del senador provincial Felipe Michlig, el presidente comunal Facundo Brillada, la representante por la minoría Sofía Ortiz y la directora del SAMCo, Brenda Brown.
Una nueva ambulancia y mejoras en el centro de salud
La nueva unidad sanitaria estará destinada a fortalecer el servicio de emergencias de Soledad y se incorporará al parque automotor del sistema de salud provincial.
Además, el SAMCo local recibirá $28.900.000 a través del programa FONRES, recursos que permitirán ejecutar diferentes trabajos de infraestructura y mejorar las condiciones de atención.
Entre las intervenciones previstas se encuentran la reparación de la losa afectada por filtraciones de humedad, la construcción de un techo para resguardar la ambulancia y la adaptación de un shock room, espacio destinado a la atención de pacientes que requieren asistencia de urgencia.
Aportes para instituciones educativas, deportivas y sociales
Durante el encuentro también se distribuyeron recursos del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de la Cámara de Senadores, destinados a distintas entidades de la localidad.
El Club Atlético Huracán recibió aportes para sus subcomisiones de Fútbol Mayor y Patín. Por su parte, el Centro de Jubilados obtuvo fondos para realizar obras y mejoras edilicias.
En el ámbito educativo, el CER N.º 305 "Domingo F. Sarmiento" recibió un aporte para organizar un bono contribución, mientras que la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 491 "Fuerte Nuestra Señora de la Soledad" recibió recursos para financiar un viaje de estudios.
Además, la Escuela N.º 515 "Mariano Moreno" incorporó nuevas banderas de ceremonia, que fueron recibidas por su directora, Tamara Suppo, y la vicedirectora, Marisa Mangini.
Fortalecimiento de los servicios locales
Las inversiones anunciadas para el SAMCo apuntan a mejorar la infraestructura sanitaria y ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. La incorporación de una nueva ambulancia permitirá, además, reforzar los traslados y la asistencia de pacientes.
Por otra parte, los aportes destinados a clubes, centros de jubilados y establecimientos educativos buscan acompañar el desarrollo de actividades deportivas, sociales y formativas que llevan adelante las instituciones de Soledad.