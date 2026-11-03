Departamento San Cristóbal

Refuerzan el sistema de salud de Soledad con una nueva ambulancia y obras de infraestructura

El centro de salud recibirá una ambulancia 0 km y contará con $28,9 millones del programa FONRES para realizar mejoras edilicias y adaptar un shock room. Además, cuatro instituciones locales recibieron aportes económicos y una escuela incorporó nuevas banderas de ceremonia.