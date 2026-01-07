#HOY:

En 2025, Reconquista registró la menor cantidad de muertes viales desde 2008

La ciudad cerró el año con solo dos víctimas fatales en accidentes de tránsito, un récord histórico que refleja el impacto de la gestión basada en datos y la implementación del nuevo Tablero de Control Público.

En el marco del lanzamiento del Tablero de Datos de Control Público, que se realizó en la mañana de este miércoles 7 de enero, la Municipalidad de Reconquista destacó que el año pasado se registraron -solo dos fallecidos en hechos de tránsito-, cifra que se destaca como la menor en cuanto a víctimas fatales por siniestros viales. La nueva herramienta permitirá a funcionarios, pero también a la prensa y ciudadanos en general monitorear en tiempo real la seguridad vial de la ciudad.

Con un anuncio que marca un antes y un después en la seguridad pública local, el municipio presentó su Herramienta Digital de Divulgación de Siniestralidad Vial. Dicha presentación estuvo encabezada por el intendente Amadeo Vallejos, acompañado por el secretario de Control Público Lic. Nicolás Sandrigo y la responsable del Observatorio Vial de la Ciudad, Sonia Czachursky; y marcada a su vez por el dato histórico que la ciudad finalizó el año 2025 con el índice más bajo de mortalidad vial desde el año 2008.

“La ciudad de Reconquista ha alcanzado un hito histórico: finalizamos el 2025 con el número más bajo de hechos de tránsito con víctimas fatales, lo cual nos indica que el camino de la gestión basada en datos es el correcto“, destacó el Secretario de Control Publico Nicolás Sandrigo

Transparencia

Bajo la premisa de que “lo que no se mide, no se puede mejorar“, el municipio lanzó este portal para democratizar el acceso a la información técnica. La herramienta centraliza los incidentes y permite identificar los “puntos negros” de la ciudad para seguir interviniendo de forma inteligente.

Los ejes centrales de la plataforma están dados tres variantes:

  • Puntos Críticos: identificación visual de los puntos con mayor índice de incidentes para prevención ciudadana.
  • Validación de Gestión: evaluación real del impacto de políticas públicas llevadas adelante en la reducción de la siniestralidad.
  • Monitoreo Social: al democratizar los datos, se invita a la sociedad y a la prensa a ser parte de la solución, permitiendo un control constante de la seguridad vial.

“Bajar a dos fallecidos no es una casualidad, es causalidad de una gestión que prioriza la vida. Hoy invitamos a toda la sociedad a ser parte de este monitoreo permanente, porque es responsabilidad de todos que Reconquista sea, definitivamente, una ciudad segura“, puso de relieve Vallejos.

