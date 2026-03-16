Edición 2026

Vera lanzó las Escuelas Deportivas Municipales y presentó los Talleres Culturales

La Municipalidad de Vera presentó oficialmente las Escuelas Deportivas Municipales y la nueva edición de los Talleres Culturales 2026, dos iniciativas destinadas a promover la actividad física, la participación artística y el encuentro comunitario entre vecinos de distintas edades.