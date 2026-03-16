Vera lanzó las Escuelas Deportivas Municipales y presentó los Talleres Culturales

La Municipalidad de Vera lanzó oficialmente las Escuelas Deportivas Municipales, una propuesta gratuita destinada a niños y jóvenes de la ciudad que busca fomentar la práctica deportiva, la inclusión social y la vida saludable.
La Municipalidad de Vera presentó oficialmente las Escuelas Deportivas Municipales y la nueva edición de los Talleres Culturales 2026, dos iniciativas destinadas a promover la actividad física, la participación artística y el encuentro comunitario entre vecinos de distintas edades.
La Municipalidad de Vera lanzó oficialmente las Escuelas Deportivas Municipales, una propuesta gratuita destinada a niños y jóvenes de la ciudad que busca fomentar la práctica deportiva, la inclusión social y la vida saludable.
Las actividades se desarrollarán en distintos barrios y espacios deportivos de la ciudad y forman parte del Programa Municipal “Encontrarnos”, una iniciativa que impulsa actividades recreativas, culturales y deportivas con el objetivo de fortalecer los vínculos comunitarios y generar ámbitos de participación para vecinos de todas las edades.
Durante la presentación, la intendente Paula Mitre destacó el rol del deporte en el desarrollo social y educativo de la comunidad.
“El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros chicos y chicas. No solo promueve hábitos saludables, sino que también enseña valores, genera comunidad y crea espacios de encuentro que fortalecen el tejido social de nuestra ciudad”, señaló la mandataria.
En el mismo acto, el municipio también presentó la edición 2026 de los Talleres Culturales Municipales, una propuesta orientada a promover el acceso al arte y la formación cultural a través de distintos espacios de aprendizaje.
La oferta para este año incluye pintura para adultos, pintura para niños, teatro infantil, teatro para adultos y un taller intensivo de magia y ventriloquia, con el objetivo de que vecinos de distintas edades puedan desarrollar su creatividad, aprender nuevas técnicas y compartir experiencias artísticas.
Las inscripciones se realizan en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 8 a 11 horas. Los talleres son arancelados y cuentan con cupos limitados.
Durante la presentación, la intendente volvió a remarcar la importancia de generar espacios de participación cultural dentro de la comunidad.
“Los talleres culturales son lugares de encuentro, de aprendizaje y de expresión. Creemos profundamente en el valor del arte para fortalecer el tejido social y generar oportunidades para que niños, jóvenes y adultos desarrollen su creatividad y sus talentos”, expresó.
Del anuncio también participaron la secretaria de Desarrollo Humano, Jorgelina Velázquez; el director de Cultura, Eduardo Perot; el director de Deportes, Milton David; y la responsable del área de Atletismo, Emilia Yuquich, quienes brindaron detalles sobre las distintas propuestas que se implementarán durante el año.