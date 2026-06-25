La ciudad de Vera conmemoró este martes su 134º aniversario con un acto central realizado en el Paseo de las Artes, donde autoridades, instituciones y vecinos se reunieron para recordar la historia de la localidad y celebrar un nuevo año de vida comunitaria.
Vera celebró sus 134 años con un emotivo acto y un festival popular
Con un acto realizado en el Paseo de las Artes, la ciudad de Vera celebró su 134º aniversario. Hubo homenajes a los pioneros, reconocimientos institucionales, música en vivo y una amplia participación de vecinos que acompañaron una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia.
La ceremonia estuvo encabezada por la intendente Paula Carolina Mitre y contó con la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad, quienes acompañaron una jornada marcada por el reconocimiento a las raíces de la ciudad y el homenaje a quienes contribuyeron a su crecimiento a lo largo de más de un siglo.
Uno de los momentos más significativos fue la invocación religiosa realizada por el párroco Carlos Degiusti, seguida por la colocación de una ofrenda floral al pie del Monumento al Hachero, símbolo de la identidad verense y de la historia ligada al trabajo forestal que marcó el desarrollo de la región.
Reconocimientos institucionales en una fecha especial
En el marco de los festejos, el aniversario de la ciudad fue declarado de interés por distintas instituciones provinciales y locales.
Las respectivas distinciones fueron entregadas a la intendente por representantes del Concejo Municipal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia, en reconocimiento a la relevancia histórica, social y cultural de la fecha para la comunidad.
La ceremonia contó además con la participación de la Banda de Música de la Ciudad, cuya presentación aportó un marco especial al acto y acompañó los distintos momentos protocolares desarrollados durante la tarde.
Una historia construida por generaciones de trabajo y esfuerzo
Asimismo, puso en valor la importancia de fortalecer la convivencia, la participación ciudadana y el sentido de pertenencia, destacando iniciativas impulsadas por vecinos que se sumaron a la celebración mediante la decoración de distintos espacios de la ciudad con los colores patrios.
Durante su mensaje, la intendente realizó un recorrido por los orígenes de Vera y destacó el papel que desempeñaron los primeros pobladores en la construcción de la ciudad.
Recordó el vínculo histórico con el ferrocarril, la actividad forestal, la producción ganadera y el esfuerzo de generaciones que contribuyeron al crecimiento de la localidad, resaltando valores como el trabajo, la solidaridad y el compromiso comunitario.
Una celebración que reunió a toda la comunidad
Además de las autoridades municipales, participaron representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la sociedad civil.
A pesar de las bajas temperaturas, una importante cantidad de vecinos acompañó la actividad y formó parte de los festejos que se extendieron durante toda la jornada.
El cierre estuvo a cargo de un festival artístico que convocó a familias y público de todas las edades, convirtiendo el aniversario en una verdadera celebración popular.
De esta manera, Vera celebró sus 134 años reafirmando su identidad, honrando su historia y renovando el compromiso de seguir construyendo su futuro a partir de los valores que han acompañado a la comunidad desde sus orígenes.