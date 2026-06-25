Aniversario

Vera celebró sus 134 años con un emotivo acto y un festival popular

Con un acto realizado en el Paseo de las Artes, la ciudad de Vera celebró su 134º aniversario. Hubo homenajes a los pioneros, reconocimientos institucionales, música en vivo y una amplia participación de vecinos que acompañaron una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia.