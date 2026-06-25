En el norte provincial

Avanza un plan habitacional en Malabrigo y se realizará el sorteo de 12 unidades

El acto de preselección de beneficiarios se desarrollará este viernes 26 de junio en la Casa del Bicentenario. Las viviendas forman parte de un complejo habitacional que registra un 85% de avance de obra y contempla unidades adaptadas para distintos grupos de la comunidad.