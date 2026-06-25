La ciudad de Malabrigo dará un nuevo paso en materia habitacional con la realización del sorteo de 12 viviendas que forman parte de un complejo residencial actualmente en construcción. El acto de preselección de beneficiarios se llevará a cabo este viernes 26 de junio, a las 11 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Chaco 754.
Avanza un plan habitacional en Malabrigo y se realizará el sorteo de 12 unidades
El acto de preselección de beneficiarios se desarrollará este viernes 26 de junio en la Casa del Bicentenario. Las viviendas forman parte de un complejo habitacional que registra un 85% de avance de obra y contempla unidades adaptadas para distintos grupos de la comunidad.
La iniciativa busca brindar respuestas a la demanda habitacional existente y permitirá avanzar en la asignación de las futuras unidades a familias de la localidad, una vez completadas las instancias administrativas y técnicas previstas para el proceso.
Un proceso de preselección con evaluación posterior
Desde el área de Hábitat y Vivienda se recordó que el sorteo constituye una etapa de preselección y que posteriormente los postulantes beneficiados deberán atravesar un proceso de verificación a cargo de equipos técnicos y sociales.
La evaluación permitirá corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a las viviendas, mediante la presentación y validación de la documentación correspondiente.
La distribución de las unidades contempla distintos criterios de inclusión. Del total de viviendas, siete estarán destinadas a la demanda general, mientras que las restantes se asignarán a cupos específicos para personal de fuerzas de seguridad, personas con discapacidad, personas trasplantadas y bomberos voluntarios.
Un complejo habitacional próximo a finalizarse
Las viviendas se construyen en un predio ubicado entre las calles 1° de Mayo, Humberto Camilato y Gladys Mugnier.
Actualmente, la obra presenta un avance cercano al 85%, encontrándose en ejecución las tareas finales de pintura exterior, acondicionamiento de los espacios perimetrales y la instalación de estructuras destinadas al funcionamiento de calefones solares.
El proyecto contempla unidades de tipología compacta tradicional y viviendas adaptadas para personas con discapacidad, todas equipadas con dos dormitorios y los servicios esenciales para su funcionamiento.
Una inversión destinada a ampliar el acceso a la vivienda
La construcción del complejo demanda una inversión superior a los 659 millones de pesos y forma parte de las obras habitacionales que se desarrollan en distintas localidades del norte santafesino.
La próxima realización del sorteo representa una instancia significativa para las familias inscriptas, que podrán avanzar en el proceso de acceso a una vivienda propia una vez completadas las etapas de control y adjudicación previstas por la normativa vigente.
Con la obra próxima a su finalización, el complejo habitacional se perfila como una respuesta concreta a las necesidades de vivienda de la comunidad, incorporando además criterios de accesibilidad e inclusión para distintos sectores de la población.