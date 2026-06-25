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El automovilismo revivió sus grandes historias en el Museo Histórico de Rafaela

Con una importante participación de vecinos y aficionados al deporte motor, el Museo Histórico Municipal fue escenario de una jornada dedicada a revivir historias, anécdotas y momentos emblemáticos del automovilismo local. La actividad formó parte de la muestra "Hitos y Mitos: el deporte en Rafaela desde 1980 hasta hoy".