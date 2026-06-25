La pasión por el automovilismo volvió a hacerse sentir en Rafaela durante una nueva edición de "Rugir de motores", una propuesta organizada en el Museo Histórico Municipal que reunió a pilotos, aficionados y familias en una jornada cargada de recuerdos, historias y emociones.
El automovilismo revivió sus grandes historias en el Museo Histórico de Rafaela
Con una importante participación de vecinos y aficionados al deporte motor, el Museo Histórico Municipal fue escenario de una jornada dedicada a revivir historias, anécdotas y momentos emblemáticos del automovilismo local. La actividad formó parte de la muestra "Hitos y Mitos: el deporte en Rafaela desde 1980 hasta hoy".
La actividad se desarrolló en el marco de la muestra "Hitos y Mitos: el deporte en Rafaela desde 1980 hasta hoy", una exposición que repasa algunos de los momentos más destacados de la historia deportiva local y que dedica un lugar especial a una disciplina profundamente arraigada en la identidad de la ciudad.
La convocatoria superó las expectativas y permitió que vecinos de distintas generaciones compartieran una experiencia que combinó memoria, pasión y el inconfundible sonido de los motores.
Historias de pista y recuerdos compartidos
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la charla protagonizada por los pilotos rafaelinos Nicolás González y Rubén Valsagna, quienes repasaron distintas etapas de sus trayectorias deportivas ante un auditorio colmado de seguidores del automovilismo.
La conversación fue conducida por Iván Alovatti, reconocido periodista, mecánico y piloto, quien impulsó un dinámico intercambio entre los invitados y el público presente.
A lo largo del encuentro surgieron anécdotas, experiencias y reflexiones sobre la evolución de la actividad automovilística en Rafaela, una ciudad que ha construido una estrecha relación con el deporte motor y que cuenta con una rica historia vinculada a las competencias nacionales.
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de participar activamente, realizando preguntas y compartiendo recuerdos vinculados a carreras, pilotos y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de los rafaelinos.
La previa del Turismo Carretera se vivió en el museo
La jornada tuvo además un atractivo especial con la realización de la conferencia de prensa del Turismo Carretera, una de las categorías más populares y convocantes del automovilismo argentino.
La actividad reunió a numerosos seguidores que se acercaron para conocer detalles de la nueva presentación de la categoría en Rafaela, reafirmando el fuerte vínculo que existe entre la ciudad y una de las competencias más emblemáticas del país.
La presencia de fanáticos, pilotos y referentes del ambiente automovilístico convirtió al museo en un espacio de encuentro donde el pasado y el presente del deporte motor encontraron un punto de conexión.
El momento más esperado: el rugido de los motores
Como cierre de la propuesta, el público pudo apreciar de cerca distintos vehículos vinculados a la historia deportiva local, entre ellos unidades pertenecientes a Rubén Valsagna, Martín Basso y Peña Rueda.
Sin embargo, el instante más celebrado llegó cuando los motores cobraron vida y su característico sonido volvió a resonar entre los asistentes, generando aplausos, emoción y una inevitable dosis de nostalgia.
Muchos de los presentes aprovecharon además la ocasión para recorrer la muestra "Hitos y Mitos", que ofrece un recorrido por más de cuatro décadas de acontecimientos, protagonistas y logros que marcaron el desarrollo deportivo de la ciudad.
La exitosa convocatoria confirmó una vez más el lugar que ocupa el automovilismo en la cultura rafaelina. Más que una disciplina deportiva, representa una tradición que atraviesa generaciones y que sigue despertando pasión en cada encuentro donde vuelven a escucharse los motores.