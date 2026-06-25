Cooperación internacional

Sunchales y Nova Petrópolis fortalecen vínculos a través del intercambio de experiencias de gestión

Representantes de Sunchales participaron de una jornada de capacitación e intercambio junto a funcionarios de Nova Petrópolis, Brasil, con el objetivo de compartir experiencias exitosas de gestión, fortalecer los lazos de cooperación y generar nuevas oportunidades de desarrollo para ambas comunidades.