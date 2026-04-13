En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en la ciudad de Vera, la Justicia ordenó el sábado la detención de seis personas tras una serie de 7 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad.
Detuvieron a los miembros de una banda acusada de regentear el narcomenudeo en Vera
Fue en el marco de 7 allanamientos en domicilios de la ciudad. Los efectivos secuestraron drogas y dinero. El fiscal Sebastián Galleano instruye la causa.
Las personas puestas tras las rejas fueron Marcelo Emanuel Valdez, Walter Marcelo Valdez, Marcelo Nicolás Alegre, Gabriel Ramón Francisco Ojeda, Juan Carlos Ariel Robles y Nicolás Ariel Mendoza.
El operativo se realizó con intervención del fiscal Dr. Sebastián Galleano, del Grupo Microtráfico del MPA Región IV Reconquista, y por disposición del juez Dr. Gustavo Adrián Gon, contando además con la colaboración de personal del GOT de distintas Unidades Regionales.
La causa se originó a partir de un trabajo de investigación territorial de la PDI, que incluyó vigilancia fija y móvil, registros fílmicos, observación directa y relevamientos en distintos barrios.
Según se estableció, no se trató de hechos aislados, sino de una estructura organizada de venta de drogas, con roles definidos como provisión, acopio, fraccionamiento y comercialización.
Resultados de los allanamientos
Durante los procedimientos se secuestraron marihuana (más de 1,4 kg en total en distintos domicilios), cocaína, armas, dinero en efectivo, balanzas digitales, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
Los investigadores detectaron múltiples puntos de expendio, lo que refuerza la hipótesis de una red activa de narcomenudeo en la ciudad.
Calificación legal
Los hechos fueron encuadrados como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas, en carácter de coautores.
El fiscal Sebastián Galleano dispuso que las aprehensiones se conviertan en detenciones por la probabilidad de autoría, basada en las pruebas recolectadas, peligro de fuga, por la gravedad del delito, riesgo de entorpecimiento del proceso, ya que la investigación continúa y hay elementos por peritar.
Los detenidos quedaron alojados en la alcaidía local y serán llevados a audiencia imputativa y de medidas cautelares en los próximos días.