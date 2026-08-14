Con la premisa de fortalecer la seguridad y modernizar el espacio público, la administración encabezada por la intendente Paula Mitre elevó al Concejo Municipal una propuesta para acceder a la partida del Fondo de Obras Menores de la provincia de Santa Fe.
"Vera te ilumina": impulsan un financiamiento millonario para transformar la red de alumbrado en cinco etapas
La intendente Paula Mitre presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Municipal para solicitar fondos del programa provincial de Obras Menores. El objetivo central es financiar la expansión del plan integral de alumbrado, extendiendo la cobertura luminosa a decenas de calles clave para mejorar la seguridad urbana y el desarrollo de los barrios.
La solicitud contempla un monto de $417.912.647, recursos que serán destinados de manera directa a la continuidad de la iniciativa municipal denominada “Vera te ilumina”.
Esta inversión busca consolidar una política de estado local enfocada en la eficiencia energética y el despliegue de tecnología moderna para el alumbrado en corredores estratégicos. La primera etapa del programa ya se encuentra en proceso de ejecución, por lo que esta nueva partida presupuestaria asegurará el financiamiento para las fases subsiguientes.
Un compromiso con la seguridad y la calidad de vida barrial
El impacto de las obras proyectadas excede la mera mejora estética del trazado urbano. Desde la Intendencia señalan que la llegada de luminarias de mayor potencia y durabilidad es un pilar preventivo indispensable en materia de seguridad ciudadana para el entramado barrial.
“Estamos convencidos de que iluminar nuestra ciudad es también invertir en seguridad, en calidad de vida y en el desarrollo de cada barrio. ‘Vera te ilumina’ es un plan que pensamos para toda la ciudad y vamos a seguir gestionando los recursos necesarios para poder avanzar etapa por etapa, llevando mejores servicios a nuestros vecinos”, enfatizó la intendente Paula Mitre al presentar la iniciativa.
Detalle de las etapas de intervención proyectadas
El plan diseñado por el Ejecutivo abarca más de 86 cuadras distribuidas en cinco fases operativas:
Segunda etapa: Renovación en calle Urquiza (7 cuadras) y calle E. López (7 cuadras), ambas en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Colón.
Tercera etapa: Intervención en calle Lavalle, desde Colón hasta Leandro Alem (2 cuadras); y sobre las arterias Urquiza, Estanislao López y Roque Sáenz Peña, en el trayecto de Colón hasta Alderete Méndez (6 cuadras cada una).
Cuarta etapa: Trabajos sobre calle Belgrano, abarcando desde Alderete Méndez hasta J.V. González (10 cuadras).
Quinta etapa: Modernización integral en las calles Lavalle, Estanislao López y Sarmiento, extendiéndose desde Lisandro de la Torre hasta Mendoza (8 cuadras por cada arteria).
Sexta etapa: Despliegue de iluminación en calle Allende Lezama, cubriendo el trayecto desde Juan de Garay hasta la Ruta Nacional N.º 3 (18 cuadras).