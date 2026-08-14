Inversión de $ 417 millones

"Vera te ilumina": impulsan un financiamiento millonario para transformar la red de alumbrado en cinco etapas

La intendente Paula Mitre presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Municipal para solicitar fondos del programa provincial de Obras Menores. El objetivo central es financiar la expansión del plan integral de alumbrado, extendiendo la cobertura luminosa a decenas de calles clave para mejorar la seguridad urbana y el desarrollo de los barrios.