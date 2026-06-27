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"Anécdotas del ayer": un libro que preserva la historia y las vivencias de los verenses

En el marco de los festejos por el 134° aniversario de Vera, la Municipalidad y la Asociación Verense de Escritores presentaron la antología "Anécdotas del ayer… recuerdos… vivencias", una publicación que reúne relatos de vecinos y autores locales para preservar la memoria colectiva y transmitir la historia de la ciudad a las nuevas generaciones.