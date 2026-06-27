El Cine Teatro Español fue el escenario elegido para la presentación oficial de la antología "Anécdotas del ayer… recuerdos… vivencias", una obra impulsada por la Municipalidad de Vera y la Asociación Verense de Escritores (AVE), que reúne relatos, recuerdos y testimonios de vecinos con el propósito de conservar la memoria histórica de la comunidad.
"Anécdotas del ayer": un libro que preserva la historia y las vivencias de los verenses
En el marco de los festejos por el 134° aniversario de Vera, la Municipalidad y la Asociación Verense de Escritores presentaron la antología "Anécdotas del ayer… recuerdos… vivencias", una publicación que reúne relatos de vecinos y autores locales para preservar la memoria colectiva y transmitir la historia de la ciudad a las nuevas generaciones.
La actividad formó parte de la programación por el 134° aniversario de la ciudad y contó con la participación de la intendenta Paula Mitre, el director de Cultura Eduardo Perot, el presidente del Concejo Municipal Javier Barbona, integrantes de la Asociación Verense de Escritores y numerosos vecinos que acompañaron la iniciativa.
Un libro nacido de la memoria colectiva
Durante el acto, la presidenta de la Asociación Verense de Escritores, Liliana Mendoza, recordó que el proyecto comenzó a gestarse el año pasado con una convocatoria abierta a toda la comunidad.
"La idea surgió el año pasado y decidimos invitar a todos aquellos que quisieran contar alguna historia, anécdota o vivencia relacionada con Vera para que quedara registrada y pudiera conservarse para la posteridad", explicó.
Según relató, la respuesta de los vecinos fue creciendo con el paso de los meses, lo que permitió reunir una importante cantidad de trabajos que luego fueron seleccionados para integrar la publicación.
Mendoza destacó que el libro reúne distintos estilos narrativos y refleja diversas miradas sobre la historia local.
"Es un homenaje a quienes construyeron la esencia de nuestra comunidad y una forma de mantener vivas esas historias que forman parte de nuestra identidad", expresó.
Un legado para las futuras generaciones
La intendenta Paula Mitre valoró el trabajo realizado por la Asociación Verense de Escritores y definió la publicación como "un honor y un orgullo para toda la ciudad".
"Este libro es un espejo de Vera, porque rescata escenas del pasado que de otro modo podrían perderse con el tiempo", afirmó.
Además, felicitó a la entidad por su compromiso con la promoción de la lectura y la preservación del patrimonio cultural de la ciudad.
Como reconocimiento al trabajo desarrollado, la Municipalidad entregó una distinción especial a la presidenta de AVE, extensiva a todos los escritores y vecinos que participaron de la obra.
Mitre también agradeció a quienes decidieron compartir fragmentos de su historia personal.
"Cada experiencia individual está profundamente ligada a la historia de nuestra ciudad. Es importante que las nuevas generaciones puedan descubrir, a través de estas páginas, el enorme valor de nuestras raíces", sostuvo.
Al finalizar el acto, los autores y representantes de las instituciones participantes recibieron un ejemplar de la publicación, una obra que aspira a convertirse en un material de consulta permanente y a ocupar un lugar destacado en las bibliotecas públicas, familiares y, especialmente, en las instituciones educativas de Vera, donde podrá contribuir a fortalecer el conocimiento sobre la historia y la identidad local.