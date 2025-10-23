Un peso pesado del agro respaldó una oferta por Vicentin y podría hacerse cargo del Nodo Norte de la cerealera

A una semana del vencimiento del plazo legal para que los interesados en quedarse con Vicentin SAIC presenten sus propuestas de pagos a acreedores, la Unión Agrícola de Avellaneda salió a jugar fuerte en apoyo al plan de salvataje de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company.
La entidad centenaria -con una inmensa base de más de 1.700 asociados- hizo público el lunes su apoyo a la propuesta de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, a la que consideró "la más beneficiosa para la empresa Vicentin, sus empleados y acreedores, permitiendo poner fin a un proceso de más de 5 años".
La cooperativa norteña calificó como "financieramente sólida y simple" la oferta integrada por ambas empresas y consideró que "respeta los derechos de cobro de los acreedores y busca ofrecer una salida ordenada, transparente y sostenible al proceso de reestructuración de la empresa Vicentin, asegurando la capacidad productiva, el empleo y la relación con los productores".
En caso de que Molinos Agro y LDC resulten ganadores de la propuesta, la UAA adelantó que se hará cargo del Nodo Norte, bajo el compromiso de mantener las fuentes de trabajo existentes. "Este acuerdo aporta una solución real para Biogas Avellaneda S.A., Planta Avellaneda y los restantes activos ubicados en Reconquista, Nicanor Molina y Avellaneda, provincia de Santa Fe; con un compromiso de protección de la continuidad de la actividad productiva", aseveró.
Se define el futuro de la firma.
Paralelamente, remarcó que el acuerdo viabiliza el agregado de valor al girasol producido en el norte argentino, mediante un esquema de provisión a la planta industrial de Ricardone, que operará a través de un contrato de fasón.
En el final de una comunicación oficial, invitó "a toda su base de asociados y a los acreedores a adherir a la propuesta de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company".
Falta Bunge SA
Hasta el momento son dos las propuestas en el marco del cram down de la cerealera concursada: la del Grupo Grassi, y la ingresada al expediente el 17 de octubre por Molinos Agro y LCD. Con esta decisión, la UAA desiste de un ofrecimiento propio; solo queda aguardar qué hará Bunge SA, la otra firma -de 5- habilitada a participar del salvataje.
El próximo viernes 31 de octubre expira el tiempo para que los oferentes logren las adhesiones que establece la Ley de Concursos y Quiebras. En caso de lograr el cometido, sobrevendrá la quiebra de la defaulteada Vicentin SAIC.
