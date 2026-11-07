Un joven héroe identificado como Milton se arrojó al agua para auxiliar a un niño que era arrastrado por la corriente en un sector afectado por la crecida en la zona de Villa Ocampo. Así lo relató Daniela Ruiz Díaz, quien presenció el episodio y compartió su testimonio en una publicación en sus redes.
Dramático rescate de un niño que era arrastrado por la corriente en la zona inundada
Una testigo presencial relató que el joven Milton logró sujetar al pequeño y mantenerse junto a unos árboles hasta que una lancha los acercó a la costa. Pidió señalización para advertir sobre el peligro de ingresar al agua en ese sector.
Según su descripción del hecho, habían llegado al lugar para observar la creciente y llevaban unos 20 minutos allí cuando advirtieron que un pequeño, de aproximadamente seis o siete años, necesitaba ayuda.
Desesperación
“Lo último que vi fue su manito fuera del agua, pidiendo ayuda”, escribió, para exponer la desesperación de ese momento.
La mujer contó que Milton, que se encontraba con el grupo, se lanzó a rescatarlo pese a la fuerza de la corriente. Por un instante perdió de vista al niño, pero luego volvió a verlo y consiguió sujetarlo.
De acuerdo con el testimonio, el joven nadó con el pequeño hasta unos árboles, donde pudo mantenerse agarrado hasta la llegada de una lancha. Sus ocupantes los trasladaron hasta la costa.
“Todo sucedió en unos minutos, pero fue eterno”, expresó la mujer, quien agradeció tanto a Milton como a quienes colaboraron desde la embarcación.
En su publicación también pidió que se coloque señalización en esa zona de Villa Ocampo para impedir que las personas se bañen o ingresen a los sectores con corriente. Tras lo vivido, llamó a tomar conciencia sobre el peligro de acercarse al agua durante la crecida.