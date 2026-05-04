Provincia avanza a paso firme hacia la conclusión de viviendas en la localidad de Malabrigo. El proyecto, que se encuentra en su etapa final de ejecución, forma parte de una política de Estado que prioriza el arraigo y el desarrollo de las familias en el interior santafesino.
La construcción 12 viviendas en Malabrigo entra en su etapa final
“La obra ya presenta un 80 % de avance. Este mes nos centramos en revestimientos de baños y cocinas, pintura interior y cableado eléctrico”, sostuvo el secretario de Hábitat y Vivienda.
Al respecto, el ministro Lisandro Enrico, señaló que “Malabrigo es un claro ejemplo de cómo, con administración ordenada, los proyectos se convierten en soluciones concretas para los vecinos. Venimos trabajando muy bien con su intendente Roberto Spontón”.
En ese sentido, Enrico puso de relieve la magnitud de la intervención en la región: “Estamos transformando el departamento General Obligado con obras estratégicas. Además de estas 12 casas, estamos ejecutando la reforma del acceso sur de Malabrigo mediante el Programa de Obras Urbanas (POU), que incluye pavimentación, iluminación LED y mejoras hídricas; y mantenemos activos los frentes habitacionales en Reconquista, Villa Ocampo y Florencia".
Por otro lado, ya comenzamos la construcción de los dos puentes sobre el Arroyo Quencho y Careé en la Ruta Provincial N° 32 para conectar Puerto Ocampo, con una inversión de más de $2.000 millones”.
Gestión coordinada y trabajo local
Por su parte, el intendente de Malabrigo, Roberto Sponton, destacó el trabajo conjunto con la Provincia: “Es una alegría inmensa ver estas casas casi terminadas. Para nuestra ciudad, contar con el apoyo de un Gobierno Provincial que cumple con su palabra es fundamental. Estas viviendas no solo significan el sueño del techo propio para 12 familias, sino también trabajo para nuestra gente y el crecimiento ordenado de nuestros barrios”.
Asimismo, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio “Chacho” Marcón, valoró el impacto regional.
“Es una satisfacción ver que la Provincia no detiene su marcha en el norte. Malabrigo se suma a un plan ambicioso donde estamos finalizando las 212 viviendas en Reconquista, avanzando con 30 unidades en Florencia y otras 15 en Villa Ocampo. Este esfuerzo conjunto entre el ministro Enrico y el Gobernador nos permite decir que el norte santafesino vuelve a ser protagonista de la obra pública”.
Inscripción y sorteo
Desde la Secretaría de Hábitat se recordó que la fecha límite para participar del sorteo de estas 12 unidades es el 18 de mayo de 2026. Los interesados deben inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda: https://www.santafe.gob.ar/rdav/.
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, brindó detalles sobre el estado de los trabajos: “La obra ya presenta un 80 % de avance. Este mes nos centramos en revestimientos de baños y cocinas, pintura interior y cableado eléctrico. Es fundamental para nosotros potenciar la vivienda en el interior; nuestro objetivo es brindar a cada santafesino la posibilidad de vivir y desarrollarse en su propia localidad”.
Ubicadas en Barrio Jardín (Av. Sigel 798), las unidades corresponden al prototipo de vivienda compacta de dos dormitorios. El complejo incluye 11 casas estándar y una adaptada para personas con discapacidad motriz. Para consultas, los vecinos pueden escribir a: [email protected].
La inversión total de la provincia en esta obra supera los 659 millones de pesos, reafirmando el compromiso de transformar los recursos en realidades tangibles para los santafesinos.