El departamento San Justo continúa incorporando infraestructura educativa y sumando recursos para el funcionamiento de sus establecimientos escolares.
El departamento San Justo suma infraestructura escolar y financiamiento para equipamiento
Durante una recorrida por localidades del departamento San Justo, se concretaron entregas de fondos para obras y equipamiento en escuelas, mientras avanzan proyectos de infraestructura que incluyen la construcción de nuevas aulas en distintos puntos del territorio.
En los últimos días, se realizaron entregas de fondos destinados a mejoras edilicias y adquisición de equipamiento, en el marco de una recorrida por distintas localidades de la región.
Uno de los ejes centrales de la inversión educativa en el departamento está vinculado a la construcción de nuevas aulas. En total, se proyectan 25 espacios entre los ya inaugurados y aquellos que se encuentran en ejecución, distribuidos en distintas localidades según las necesidades de cada institución.
Estas obras forman parte del programa provincial orientado a ampliar y mejorar la infraestructura escolar, con intervenciones que no se concentran únicamente en función de la matrícula, sino también en la demanda concreta de cada establecimiento.
Entre los antecedentes recientes, se destaca la inauguración de un aula en la Escuela N° 311 “Fray Buenaventura Giuliani”, en la localidad de Vera y Pintado, habilitada en octubre de 2024.
Aportes para mejoras edilicias
En paralelo a las obras de infraestructura, se concretaron entregas de fondos del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) destinados a refacciones en establecimientos educativos.
En la localidad de La Penca y Carguatá, la Escuela N° 750 “Coronel Pedro Conde” recibió un aporte de $11.960.000, que será utilizado para trabajos en cubiertas, aberturas, cielorrasos e instalaciones eléctricas.
Este tipo de financiamiento permite atender intervenciones urgentes en los edificios escolares, mejorando las condiciones de funcionamiento y seguridad para la comunidad educativa.
Inversión en equipamiento educativo
La recorrida también incluyó la entrega de recursos para la compra de equipamiento en otras instituciones del departamento.
En Gobernador Crespo, el Taller de Educación Manual N° 120 recibió $4.485.680 destinados a la adquisición de una sierra ingletadora profesional, herramienta clave para las actividades de formación técnica.
Por su parte, en Pedro Gómez Cello, la Escuela N° 6143 “Raquel del Carmen Mussi” fue beneficiada con un aporte de $1.363.199 para la compra de una batidora planetaria y una impresora multifunción, equipamiento que será incorporado a las actividades escolares.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia orientada a fortalecer tanto la infraestructura como los recursos materiales de las instituciones educativas, con intervenciones distribuidas en diferentes localidades del departamento.