El Gobierno Provincial firmó convenios para la construcción de nuevas viviendas en San Martín, Las Colonias y San Cristóbal
Se trata de 52 unidades habitacionales proyectadas para familias de Carlos Pellegrini, El Trébol, Esperanza, Moisés Ville y Ceres.
“Fue una jornada muy importante, junto al director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, en la que firmamos cinco contratos fundamentales para continuar brindando soluciones habitacionales a más localidades santafesinas. Nuestro objetivo es seguir en esta dirección”, explicó Crivelli.
Con el objetivo de proyectar nuevas viviendas para fortalecer el arraigo de familias en los departamentos San Martín, Las Colonias y San Cristóbal, el Gobierno de la Provincia firmó convenios con autoridades de distintas localidades. Las obras contemplan la ejecución de 12 viviendas en Carlos Pellegrini, 14 en El Trébol, 14 en Esperanza, 6 en Moisés Ville y 6 en Ceres.
Tras la firma de los convenios junto a autoridades locales y departamentales, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó que “estos compromisos forman parte de una política pública integral que llevan adelante nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico para garantizar el acceso a la vivienda y fortalecer el arraigo en el interior de nuestra provincia. Tenemos una gran demanda habitacional en estos departamentos y estas obras que proyectamos son respuestas concretas”.
Los actos para la firma de los distintos convenios contaron con la participación de los senadores Felipe Michlig y Esteban Motta, de San Cristóbal y San Martín, respectivamente; los diputados provinciales Jimena Senn y Marcelo González; las intendentas de El Trébol y de Ceres, Natalia Sánchez y Alejandra Dopouy; y los presidentes comunales de Carlos Pellegrini y de Moisés Ville, Rodolfo Palotti y Marcelo Lind.
Para favorecer el arraigo de las familias en el interior de la provincia
Estos convenios forman parte de las acciones que viene desarrollando el Ministerio de Obras Públicas como política habitacional con presencia en todo el territorio provincial, a partir del trabajo articulado con municipios y comunas.
En este sentido, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó y agradeció “el compromiso del gobierno que conduce Maximiliano Pullaro, en especial del ministro Lisandro Enrico y del secretario Lucas Crivelli, que vienen trabajando intensamente en brindar soluciones a las familias santafesinas que persiguen el sueño de un techo propio”.
“Esta respuesta provincial se da en un contexto de ausencia del gobierno nacional, que abandonó la ejecución de 842 unidades en toda la provincia, pero nuestro gobierno se está haciendo cargo con fondos propios de su terminación”, remarcó Michlig.
Por su parte, el senador Esteban Motta señaló que “estos contratos son muy importantes para nuestro departamento, que tiene una alta demanda de viviendas. Las unidades para Carlos Pellegrini y El Trébol que estamos proyectando, se suman a otras 12 en Sastre, y confiamos en que pronto integren la lista de unidades ya entregadas, 8 en Colonia Belgrano y 22 en San Martín de las Escobas”.
El acceso a la vivienda como factor de desarrollo regional
Los compromisos para la construcción de las 52 nuevas viviendas en estos tres departamentos, representan una respuesta a las necesidades de las familias santafesinas, priorizando el acceso a la vivienda como un derecho esencial y motor de desarrollo local y regional.
Tras la firma del contrato para iniciar la construcción de 14 viviendas en el Barrio La Orilla de Esperanza, la diputada provincial Jimena Senn afirmó que “este es un paso importante porque va a permitir que más familias cumplan el sueño de la casa propia. Además, estas obras siempre representan empleo y desarrollo local”.
En tanto que, el intendente Rodrigo Müller, manifestó su agradecimiento al gobierno provincial e invitó a los esperancinos a inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda para participar oportunamente del sorteo correspondiente.
