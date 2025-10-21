Control hídrico

Marcelino Escalada: frenan una obra ilegal que bloqueaba un arroyo y ordenan restaurar la zona

La Secretaría de Recursos Hídricos intervino tras una denuncia ciudadana. La empresa había construido un terraplén de 5 km sin autorización, impidiendo el escurrimiento natural del Arroyo Saladillo Amargo. Se inició un sumario y se ordenó devolver el terreno a su estado original.