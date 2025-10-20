Sunchales celebró su 139° aniversario con la jura de la nueva Constitución de Santa Fe
En el marco del aniversario de su fundación, la ciudad de Sunchales fue sede de un acto institucional donde se juró la nueva Constitución provincial. Participaron autoridades locales y provinciales, entre ellas el intendente Pablo Pinotti y el senador Alcides Calvo.
En el marco de los festejos por los 139 años de su fundación, la ciudad de Sunchales vivió un emotivo acto institucional que sumó historia a la historia: la jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe. La ceremonia tuvo lugar en la emblemática Casa Steigleder, símbolo del patrimonio local.
El intendente Pablo Pinotti encabezó la jornada con la toma de juramento a la nueva Carta Magna provincial. Luego fue el turno del Concejo Municipal y de su gabinete, quienes también prestaron juramento en un acto cargado de significado institucional.
Una jornada con identidad local
Entre los presentes estuvo el senador Alcides Calvo, quien participó como convencional constituyente en el proceso de reforma. El legislador valoró el simbolismo de realizar esta ceremonia durante el cumpleaños de la ciudad, destacando “la unión entre el futuro normativo de la provincia y el desarrollo de cada comunidad”.
Además del componente protocolar, el aniversario se vivió con propuestas culturales y una gran feria de emprendedores que reunió a artesanos, productores y artistas locales. Las calles sunchalenses se llenaron de música y de vecinos celebrando una fecha que conjuga identidad, participación y proyección.
Una nueva Carta Magna para Santa Fe
La jura de la nueva Constitución fue uno de los momentos más significativos del acto. La norma reformada, aprobada en las últimas semanas, moderniza aspectos clave de la vida institucional de Santa Fe, entre ellos la limitación de mandatos, la transparencia pública, y el reconocimiento de derechos fundamentales.
Sunchales se convirtió así en una de las primeras localidades del interior en realizar una jura formal tras la reforma. Según señalaron desde el municipio, se trata de un gesto político que expresa “compromiso con las instituciones y con los valores democráticos”.
