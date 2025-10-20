Acto institucional

Sunchales celebró su 139° aniversario con la jura de la nueva Constitución de Santa Fe

En el marco del aniversario de su fundación, la ciudad de Sunchales fue sede de un acto institucional donde se juró la nueva Constitución provincial. Participaron autoridades locales y provinciales, entre ellas el intendente Pablo Pinotti y el senador Alcides Calvo.