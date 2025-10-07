Calvo participó en Sunchales del lanzamiento del plan de revitalización del predio ferroviario

La ciudad de Sunchales marcó un hito en su desarrollo urbano y de infraestructura con la presentación oficial del proyecto de Revitalización del Histórico Predio Urbano Ferroviario.
“Celebro estas iniciativas que significan progreso y desarrollo para Sunchales. La recuperación del predio ferroviario no solo revaloriza un lugar cargado de historia, sino que lo pone nuevamente al servicio de la comunidad. Del mismo modo, la ampliación de la red cloacal en Barrio Moreno responde a una necesidad concreta de los vecinos, mejorando la infraestructura y la calidad de vida”.
La actividad contó con la presencia de destacadas figuras provinciales y locales, incluyendo a la Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, y el Senador Provincial Alcides Calvo, quienes fueron recibidos por el intendente anfitrión, Pablo Pinotti.
El acto central se centró en detallar el plan de obras para el Predio Ferroviario, un lugar cargado de historia y un punto neurálgico para la identidad de Sunchales. Este proyecto forma parte del Programa Provincial de Obras Urbanas y tiene como objetivo primordial recuperar este espacio emblemático, que lleva tiempo esperando ser integrado plenamente a la vida diaria de la comunidad.
La iniciativa, impulsada por la gestión municipal de Pinotti, busca transformar el predio en un nuevo polo de usos colectivos, promoviendo su integración social y funcional. La revitalización no solo implicará la restauración física de la zona, sino su reconversión para ofrecer nuevos espacios verdes, recreativos y culturales a los ciudadanos.
Del encuentro participaron además funcionarios locales, representantes vecinalistas, medios de comunicación y el Concejal electo Fernando Cattaneo, subrayando el amplio consenso social y político detrás del proyecto.
Posteriormente a la presentación, la comitiva se dirigió al Barrio Moreno para supervisar los avances de una obra fundamental para el sector oeste de Sunchales: la ampliación y mejora de la red cloacal.
Esta infraestructura, largamente solicitada por los residentes de Barrio Moreno, representa un salto significativo en la calidad de vida de cientos de familias. Su finalización permitirá mejorar sustancialmente el servicio de saneamiento, atendiendo a una necesidad concreta de infraestructura básica que contribuye directamente a la salud y el bienestar de los vecinos.
El Senador Alcides Calvo se mostró entusiasta con los avances y las proyecciones para Sunchales. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de este tipo de inversiones:
El legislador provincial cerró su intervención reafirmando su compromiso con la zona: “Seguiré acompañando iniciativas y este tipo de obras que fortalecen el crecimiento de nuestras localidades en todo el Departamento Castellanos.”
La jornada en Sunchales dejó patente la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para impulsar obras de infraestructura que no solo modernizan la ciudad, sino que responden a las demandas históricas de sus habitantes.
