Actividad legislativa

Calvo participó en Sunchales del lanzamiento del plan de revitalización del predio ferroviario

“Celebro estas iniciativas que significan progreso y desarrollo para Sunchales. La recuperación del predio ferroviario no solo revaloriza un lugar cargado de historia, sino que lo pone nuevamente al servicio de la comunidad. Del mismo modo, la ampliación de la red cloacal en Barrio Moreno responde a una necesidad concreta de los vecinos, mejorando la infraestructura y la calidad de vida”.