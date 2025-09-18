Cucuruchos y tazas de café comestibles: la innovación sostenible de una escuela de Las Petacas

En un proyecto innovador, alumnos de cuarto año de la Escuela Brigadier Estanislao López de Las Petacas, pequeña localidad del departamento San Martín, desarrollaron cucuruchos y tazas de café comestibles a base de harina de soja. La iniciativa busca no sólo reutilizar un subproducto de la oleaginosa, sino también reducir el uso de plásticos y otros materiales desechables, promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El proyecto competirá en la Fiesta Nacional de la Soja a realizare en Arequito entre el 2 y el 5 de octubre. "Tenemos muchas expectativas porque es un producto novedoso", explicó en diálogo con este medio Ángel Bertola, uno de los alumnos que desarrolla la producción en las aulas.
Junto con la docente Mariana Echarri, que también se encuentra al frente de la iniciativa este año, en 2024 la institución educativa había sido parte del concurso con aderezos a base de soja: mayonesa, ketchup y mostaza fueron los productos confeccionados en las aulas. Y ahora, el disparador fue por otro lado.
La iniciativa, ideada por los estudiantes con el apoyo de Echarri, consiste en la creación de envases para alimentos y bebidas a partir de un material poco común: la harina de soja.
"Lo venimos trabajando desde hace algunas semanas. Los cucuruchos y las tazas de café se encuentran hechos con la misma base. Horneamos los granos de soja, después mixiamos con una minipimer, luego lo pasamos por un mortero hasta tener harina. A partir de ahí agregamos los ingredientes: manteca, huevo y vainilla, ente otros. El paso siguiente es poner todo al freezer unos 15 minutos para endurecer, y finalmente al horno", explicó sobre el proceso de fabricación Selene Bertola, otra de las estudiantes que integra el grupo.
De acuerdo a lo que indicaron desde cuarto año de la Escuela Brigadier Estanislao López, las tazas tienen una producción similar a la de los cucuruchos y su durabilidad a la hora de aplicar la infusión es de 15 minutos. "A partir de ese tiempo comienzan a humedecerse", sostuvieron.
Por su parte, la docente a cargo del proyecto adelantó con qué nombre se presentarán en el concurso. "Teníamos claro que queríamos hacer cucuruchos y tazas. Al primer producto los chicos lo llamaron cucusoja, y al segundo sojcaf".
Los creadores de la innovadora idea explicaron que todo surgió a partir de la necesidad de encontrar alternativas a los envases de plástico y cartón que generan una gran cantidad de residuos. Al utilizar la harina de soja, grano abundante en la región, los alumnos no sólo reducen el impacto ambiental, sino también agregan valor a un subproducto que de otra manera podría ser desechado.
"Nació al analizar que cuando uno va a una estación de servicio, por ejemplo, te dan un envase plástico. La intención fue hacer algo sustentable y amigable para el medioambiente", sostuvo Bertola.
Pensando en los pasos a seguir, Echarri sostuvo que ya estudian cómo darle continuidad a la iniciativa. "Estamos viendo, para el próximo paso, incorporar las cucharitas de glucosa. La idea es hacerlo con un material como la tradicional Yapa o Mentita, algo que no es pegajoso. La textura es muy agradable. Algo liso y con un color madera, lo que se torna lindo a la vista y al tacto".
Un paso hacia la innovación sostenible
El proyecto demuestra el potencial de la educación ambiental y la innovación en la Escuela de Las Petacas, una institución que se encuentra en constante búsqueda de proyectos innovadores de toda índole. Los alumnos no sólo aprenden sobre el proceso de fabricación, sino además aplican conceptos de química, biología y economía, entendiendo el ciclo completo de la producción de la soja, desde el cultivo hasta la creación de un producto final con valor agregado.
El trabajo de los estudiantes es un ejemplo de cómo las nuevas generaciones están buscando soluciones creativas y sostenibles a los problemas actuales. Su participación en la Fiesta Nacional de la Soja es una oportunidad para mostrar su iniciativa a un público más amplio y fomentar la conciencia sobre la importancia de la reutilización y el reciclaje.
