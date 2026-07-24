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Proyecto Raíces: estudiantes del Colegio San José profundizaron el valor de la historia

Proyecto Raíces: estudiantes del Colegio San José profundizaron el valor de la historia

El patrimonio local como aula: alumnos recorrieron el Museo y Centro Cultural La CurtiembreEl patrimonio local como aula: alumnos recorrieron el Museo y Centro Cultural La Curtiembre
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Los alumnos de segundo año del Nivel Secundario del Colegio San José participaron de una jornada educativa en el Museo La Curtiembre y el Centro Cultural La Curtiembre, como parte de las actividades previstas en el Proyecto Raíces, una iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento de la historia y el patrimonio de San Jerónimo Norte.

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La visita permitió que los estudiantes recorrieran uno de los espacios históricos más representativos de la localidad y conocieran de primera mano el trabajo realizado para recuperar y preservar un edificio que forma parte de la memoria colectiva de la comunidad.

El desafío de conservar el patrimonio histórico

Durante la actividad, los alumnos compartieron un encuentro con las museólogas y con los arquitectos Luis Donadío y Magdalena Hildbrand, quienes explicaron las distintas etapas del proceso de conservación y puesta en valor de La Curtiembre.

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Los especialistas brindaron detalles sobre los criterios aplicados para intervenir el edificio, destacando la importancia de preservar sus características originales mientras se incorporan nuevas soluciones arquitectónicas que permitan adaptar el espacio a usos culturales y comunitarios.

El patrimonio local como aula: alumnos recorrieron el Museo y Centro Cultural La CurtiembreEl patrimonio local como aula: alumnos recorrieron el Museo y Centro Cultural La Curtiembre

A través de estas exposiciones, los estudiantes pudieron comprender el equilibrio necesario entre la conservación del patrimonio histórico y las necesidades actuales de la comunidad.

Fortalecer la identidad a través de la educación

La jornada formó parte de una propuesta pedagógica que busca acercar a los jóvenes a la historia de su localidad mediante experiencias directas con su patrimonio material y cultural.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a promover el conocimiento y la valoración de los bienes históricos, al tiempo que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad de las nuevas generaciones.

El patrimonio local como aula: alumnos recorrieron el Museo y Centro Cultural La CurtiembreEl patrimonio local como aula: alumnos recorrieron el Museo y Centro Cultural La Curtiembre

El Proyecto Raíces continúa consolidándose como una herramienta educativa que vincula a los estudiantes con el legado histórico de San Jerónimo Norte, fomentando el compromiso con la preservación de aquellos espacios que forman parte de la historia y la cultura de la comunidad.

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