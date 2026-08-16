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Rehabilitaron el puente de la ruta 9 entre Carcarañá y Correa

Vialidad Nacional finalizó los trabajos de restauración estructural y repavimentación tras los daños ocasionados por la última crecida del río.

Vialidad Nacional habilitó la libre circulación sobre el puente de la ex ruta 9 de Carcarañá.Vialidad Nacional habilitó la libre circulación sobre el puente de la ex ruta 9 de Carcarañá.
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Después de casi un año de interrupción, volvió a habilitarse la circulación vehicular por el puente de la ex ruta nacional 9 sobre el río Carcarañá, que conecta las localidades de Carcarañá y Correa, en el departamento San Lorenzo.

La rehabilitación se alcanzó luego de complejas reparaciones en el puente y en las márgenes del río, afectadas por la última crecida.

Trabajos

En el río se ejecutó la limpieza de las pilas del puente y el dragado, con retiro de un acoplado siniestrado. En ambos estribos se reconstituyeron los terraplenes de aproximación, con bolseado y suelo compactado, además de la reinstalación de barandas metálicas.

Vialidad Nacional habilitó la libre circulación sobre el puente de la ex ruta 9 de Carcarañá.Vialidad Nacional habilitó la libre circulación sobre el puente de la ex ruta 9 de Carcarañá.

Asimismo, sobre la calzada del puente y los accesos, Vialidad Nacional ejecutó un fresado y repavimentado. Se instaló nueva cartelería y recompuso las barandas de hormigón, también afectadas por la crecida del río. Con la demarcación horizontal del eje de la ruta y la limpieza del sector se reabrió la circulación para todo tipo de vehículos.

Casi un año

El paso permanecía cerrado desde principios de septiembre de 2025, debido a los trabajos necesarios para recuperar las condiciones de transitabilidad y seguridad de la estructura y sus accesos.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que las tareas previstas fueron completadas y que el puente quedó nuevamente operativo.

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