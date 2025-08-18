Alivio hídrico en el sur provincial

Laguna La Picasa: Santa Fe avanza con obras para prevenir inundaciones

El gobernador Pullaro y el ministro Lisandro Enrico participaron de la firma de un convenio con el Comité de Cuenca para la ejecución de nuevas obras hídricas, que incluyen la rehabilitación de estaciones de bombeo y una inversión millonaria.