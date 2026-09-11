La Municipalidad de Casilda y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) inauguraron formalmente el Punto UNR, un nuevo espacio de atención presencial concebido para acercar la oferta académica y las herramientas de la casa de altos estudios a toda la comunidad local y de la región. La presentación oficial de las nuevas oficinas, ubicadas en la Terminal de Ómnibus, tuvo lugar este miércoles 9 de septiembre.
La Universidad Nacional de Rosario inauguró un nuevo espacio de atención en Casilda
Dicha dependencia se encuentra ubicada en la Terminal de Ómnibus “Posta La Candelaria” en esa localidad del departamento Caseros. Jóvenes y adultos podrán acceder a información sobre carreras, becas y posibilidades de formación.
Ubicado de manera estratégica en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus, el espacio funcionará como un centro de consulta, orientación y asesoramiento donde jóvenes y adultos podrán informarse sobre la amplia propuesta de carreras de grado, posgrados, cursos y programas de formación con los que cuenta la universidad, evitando la necesidad de desplazarse hacia la ciudad de Rosario para realizar este tipo de trámites o averiguaciones.
La iniciativa representa un paso significativo para facilitar el acceso a la educación superior en Casilda, brindando acompañamiento institucional a quienes eligen proyectar su desarrollo profesional en la localidad.
Presencias institucionales
El acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente municipal, Guillermo Franchella, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci. Asimismo, formaron parte de la comitiva universitaria el vicerrector Héctor Darío Masía, junto a Gustavo Simonetti y Patricia Giaconezzi, representantes del área de Bienestar Estudiantil de la UNR.
Por el gabinete municipal acompañaron la jornada el secretario de Gobierno, Horacio Distefano; la secretaria de Planificación Territorial, Arq. Maricel Cervigni; la secretaria de Desarrollo y Bienestar, Dra. Cristina Sviser; y la directora de Cultura, Rosana Bonavera.
Durante la ceremonia, el mandatario local destacó la importancia de acercar las herramientas académicas a la comunidad: "La educación es una de las herramientas más importantes para construir oportunidades. Poder acercar la Universidad a nuestra ciudad significa estar más cerca de nuestros jóvenes y de cada vecino que quiere estudiar, formarse y construir su futuro", señaló Franchella.